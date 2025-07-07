В правительстве оценили возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели — Finance.ua

В правительстве оценили возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели Сегодня 14:29

В правительстве оценили возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели

Даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу.

Такое мнение высказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в эфире «Новости.Live».

Он считает, что такой формат можно было бы разрешить как эксперимент. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно.

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«Я бы в качестве эксперимента такое поддержал, но точно на период войны это нельзя делать обязательным. Работодатель должен вместе с трудовым коллективом решать этот вопрос», — сказал он.

По словам Гетманцева, несколько стран Европы уже перешли или тестируют этот формат. Такая модель работает в Бельгии и Ирландии, а также активно обсуждается в других государствах.

Четырехдневная неделя, по его словам, может предусматривать как сохранение 40-часовой нагрузки, так и гибкий график, который согласовывают работодатель и работник.

«Я думаю, что мы могли бы это воспринять и в военное время, если будет на это воля бизнеса и людей», — добавил Гетманцев.

В мире растет количество компаний, которые переходят на четырехдневную рабочую неделю. Как свидетельствуют результаты исследования, это может быть не только реалистичной, но и эффективной моделью труда при системном и обоснованном внедрении.

Напомним, исследование Университета Мюнстера (Германия) показало , что сокращение рабочего времени улучшает благосостояние работников, при этом производительность остается на высоком уровне или даже растет. Введение четырехдневной рабочей недели улучшило удовлетворенность жизнью сотрудников. Как отмечают исследователи, это, прежде всего, связано с увеличением свободного времени.

В 2026 году в Польше стартует оплачиваемый пилотный проект для компаний и учреждений. Участие в проекте будет добровольным. Присоединиться смогут компании, органы местных властей, фонды и профсоюзы. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников. На первый год реализации будет выделено 10 млн злотых из Фонда труда. Если инициатива заинтересует многих участников, финансирование увеличат в следующем году.

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