Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото) — Finance.ua

Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото)
Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«С 11 июля назначаем новый региональный поезд № 826/825 Львов — Тернополь — Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника», — говорится в сообщении.
Поезд ЭПЛ9Т № 007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован:
- пандусами и инклюзивными уборными;
- местами для пассажиров на колесных креслах;
- креплениями для велосипедов.
Также есть 2 автомата с напитками и снеками.
Среди других обновлений:
- современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и USB-разетками для зарядки гаджетов;
- индивидуальные столики для каждого пассажира;
- крепление для мобильных устройств, что позволяет удобно смотреть любимый сериал в дороге;
- обновленная система освещения с возможностью включения сниженного уровня освещения салонов;
- индикация занятости уборных;
- вагонное табло с маршрутом;
- багажные полки с увеличенной емкостью;
- обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.
«Это уже пятый капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й — с начала полномасштабного вторжения. Укрзализныця планирует в дальнейшем модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось свыше 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых — для льготников. — добавили в компании.
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