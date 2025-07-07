Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото) — Finance.ua

Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото) Сегодня 18:30 — Личные финансы

Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото)

Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 11 июля назначаем новый региональный поезд № 826/825 Львов — Тернополь — Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника», — говорится в сообщении.

Поезд ЭПЛ9Т № 007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован:

пандусами и инклюзивными уборными;

местами для пассажиров на колесных креслах;

креплениями для велосипедов.

Фото: Укрзализныця

Также есть 2 автомата с напитками и снеками.

Среди других обновлений:

современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и USB-разетками для зарядки гаджетов;

индивидуальные столики для каждого пассажира;

крепление для мобильных устройств, что позволяет удобно смотреть любимый сериал в дороге;

обновленная система освещения с возможностью включения сниженного уровня освещения салонов;

индикация занятости уборных;

вагонное табло с маршрутом;

багажные полки с увеличенной емкостью;

обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.

Фото: Укрзализныця

«Это уже пятый капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й — с начала полномасштабного вторжения. Укрзализныця планирует в дальнейшем модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось свыше 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых — для льготников. — добавили в компании.

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