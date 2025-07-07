Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото) — Finance.ua
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Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото)

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Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото)
Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа (фото)
Укрзализныця запускает новый региональный поезд экспериментального типа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«С 11 июля назначаем новый региональный поезд № 826/825 Львов — Тернополь — Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника», — говорится в сообщении.
Поезд ЭПЛ9Т № 007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован:
  • пандусами и инклюзивными уборными;
  • местами для пассажиров на колесных креслах;
  • креплениями для велосипедов.
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
Также есть 2 автомата с напитками и снеками.
Среди других обновлений:
  • современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и USB-разетками для зарядки гаджетов;
  • индивидуальные столики для каждого пассажира;
  • крепление для мобильных устройств, что позволяет удобно смотреть любимый сериал в дороге;
  • обновленная система освещения с возможностью включения сниженного уровня освещения салонов;
  • индикация занятости уборных;
  • вагонное табло с маршрутом;
  • багажные полки с увеличенной емкостью;
  • обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.
Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця
«Это уже пятый капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й — с начала полномасштабного вторжения. Укрзализныця планирует в дальнейшем модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось свыше 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых — для льготников. — добавили в компании.
По материалам:
Finance.ua
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