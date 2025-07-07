День финансов: «Пакет школьника», ветеран PRO в «Дії», санкции против криптовалютных компаний рф — Finance.ua

День финансов: «Пакет школьника», ветеран PRO в «Дії», санкции против криптовалютных компаний рф Сегодня 17:45

Понедельник, 7 июля. Денег не хватает 85% опрошенных украинцев, но государство обещает «Пакет школьника», обновленную индексацию пенсий и повышение зарплат строителям.

«Пакет школьника»

Вскоре в Украине появится новое единовременное пособие в сумме 5000 грн для семей, чьи дети отправляются в первый класс в оффлайн-формате. Это будет денежное пособие на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви. Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме.

Санкции против российских криптовалютных компаний

Президент Владимир Зеленский утвердил новый пакет санкций, направленный на блокирование финансовых схем россии, в том числе связанных с криптовалютами. Санкции инициировал Национальный банк и согласовали международные партнеры. В список вошли 60 компаний и 73 физических лица.

Ветеран PRO в «Дії»

В приложении «Дія» запустили цифровое пространство для ветеранов — «Ветеран PRO». Чтобы воспользоваться новым разделом, нужно иметь удостоверение ветерана в Дії. После обновления приложения сервис появится автоматически. В настоящее время в Ветеран PRO есть шесть услуг.

Международные резервы

По состоянию на 1 июля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $45,07 млрд. В июне они увеличились на 1,2%. В Нацбанке объяснили, что такая динамика обусловлена ​​значительными объемами поступлений от международных партнеров, превысивших чистую продажу валюты Нацбанком.

Зарплаты строителей

Строителям повысят гарантированную зарплату в два раза. Это предусматривает новое отраслевое соглашение Министерства развития общин и территорий с профсоюзом работников строительства и промышленности. Согласно договору гарантированный размер тарифной ставки для работников, выполняющих простую и неквалифицированную работу, растет с 231% до 401% прожиточного минимума для трудоспособного лица.

В то же время в правительстве оценили возможность введения в Украине четырехдневной рабочей недели. Даниил Гетманцев говорит, что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу.

Кстати, как свидетельствуют результаты исследования «Барометр качества жизни» в 2025 году, 85% опрошенных украинцев считают, что уровень их дохода недостаточен для комфортной жизни. В том числе треть считает свой доход критически недостаточным.

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Индексация пенсий

Министерство социальной политики готовит законопроект, предусматривающий единую формулу индексации пенсий для всех категорий пенсионеров. Привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена.

Самое дешевое жилье в Украине

Анализ OLX свидетельствует , что в перечень городов с более доступным жильем в Украине входят Днепр, Кропивницкий, Хмельницкий, Полтава и Чернигов.

По данным Евростата, в первом квартале 2025 года стоимость жилья в ЕС выросла на 5,7% в годовом исчислении, а аренда — на 3,2%.

Отметим, что в Белой Церкви будет построено муниципальное жилье для мариупольцев. На первом этапе планируется строительство 10 жилых домов. Это муниципальное арендное жилье, которое будет предоставляться переселенцам на социальных условиях через прозрачную систему распределения.

Курс валют на этой неделе

Официальный курс гривны по отношению к доллару за первые дни июля показывал колебания в узком коридоре около 0,4%. Как прогнозирует член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, если не произойдет существенных потрясений, курс и далее будет держаться близко к текущему уровню.

🎬 Вашему вниманию также прогноз курса валют в неделю от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

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