Зеленський ввів санкції проти російських криптовалютних компаній — Finance.ua

Зеленський ввів санкції проти російських криптовалютних компаній Сьогодні 10:02

Зеленський ввів санкції проти російських криптовалютних компаній

Президент Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій, спрямований на блокування фінансових схем росії, зокрема пов’язаних із криптовалютами.

Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.

За словами президента, санкції ініціював Національний банк України та погодили міжнародні партнери. До списку увійшли 60 компаній і 73 фізичні особи. Всі вони або є громадянами рф, або мають зв’язок з її військовою інфраструктурою.

Читайте також Зеленський запровадив нові санкції проти російських компаній, причетних до ВПК рф

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки», — заявив Зеленський.

Хто потрапив під санкції

Як свідчить указ № 465/2025 , який оприлюднено на сайті президента, та за словами радника президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, у санкційний перелік потрапили:

19 найбільших майнінгових компаній, які створюють схеми для обходу обмежень через криптовалюту;

17 операторів цифрових фінансових активів, частина з яких уже потрапила під санкції США;

19 російських фінансових компаній, серед яких виробники платіжного обладнання, посередники у міжнародних платежах, організатори обміну заблокованих активів;

5 операційних компаній криптобірж, що допомагають рф обходити санкції.

Читайте також Україна запровадила санкції проти виробників російських дронів

Крім того, під санкції потрапили п’ять компаній-нерезидентів, які не зареєстровані в рф, але працюють на її користь:

Tokentrust Holdings Limited (Кіпр) — під санкціями США з березня 2024 року;

Ексмо РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO. me, обслуговує ринки росії, білорусі, Казахстану;

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro, під санкціями США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — управляє біржею AWEX, займається обміном рублів, криптовалют і дирхамів;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.

Міністерству закордонних справ України доручили поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Нагадаємо, Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС, і продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Загалом під санкції в Україні потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.