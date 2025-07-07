Зеленський ввів санкції проти російських криптовалютних компаній — Finance.ua
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Зеленський ввів санкції проти російських криптовалютних компаній

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Зеленський ввів санкції проти російських криптовалютних компаній
Зеленський ввів санкції проти російських криптовалютних компаній
Президент Володимир Зеленський затвердив новий пакет санкцій, спрямований на блокування фінансових схем росії, зокрема пов’язаних із криптовалютами.
Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверненні.
За словами президента, санкції ініціював Національний банк України та погодили міжнародні партнери. До списку увійшли 60 компаній і 73 фізичні особи. Всі вони або є громадянами рф, або мають зв’язок з її військовою інфраструктурою.
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«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки», — заявив Зеленський.

Хто потрапив під санкції

Як свідчить указ № 465/2025, який оприлюднено на сайті президента, та за словами радника президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, у санкційний перелік потрапили:
  • 19 найбільших майнінгових компаній, які створюють схеми для обходу обмежень через криптовалюту;
  • 17 операторів цифрових фінансових активів, частина з яких уже потрапила під санкції США;
  • 19 російських фінансових компаній, серед яких виробники платіжного обладнання, посередники у міжнародних платежах, організатори обміну заблокованих активів;
  • 5 операційних компаній криптобірж, що допомагають рф обходити санкції.
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Крім того, під санкції потрапили п’ять компаній-нерезидентів, які не зареєстровані в рф, але працюють на її користь:
  • Tokentrust Holdings Limited (Кіпр) — під санкціями США з березня 2024 року;
  • Ексмо РБК ЛТД (Казахстан) — оператор криптобіржі EXMO. me, обслуговує ринки росії, білорусі, Казахстану;
  • AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) — керує криптобіржею AWX.pro, під санкціями США;
  • Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) — управляє біржею AWEX, займається обміном рублів, криптовалют і дирхамів;
  • Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) — пірингова криптобіржа, орієнтована на російських користувачів.
Міністерству закордонних справ України доручили поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Нагадаємо, Україна синхронізувала свої санкції з 9-м, 10-м, 11-м, 12-м, 13-м та 14-м санкційними пакетами ЄС, і продовжує підготовку наступних санкційних пакетів для повної синхронізації санкційної політики з партнерами. Загалом під санкції в Україні потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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