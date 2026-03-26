Ринки прогнозів приносять більші збитки гравцям, ніж ставки

Дохідність гравців на ставках і ринках прогнозів відрізняється

Медіанна прибутковість інвестицій для користувачів ринків прогнозів складає -8%, тоді як для гравців на спортивних ставках — -5%. Такі дані наводить аналітик Citizens JMP Securities Джордан Бендер у своєму звіті, на який посилається CoinDesk.

Для дослідження використовували інформацію з платформи Juice Reel. Аналіз охоплював період з липня 2025 року до середини березня 2026 року. При цьому показники прибутковості суттєво різнилися залежно від категорій користувачів.

Вплив розміру вкладень на прибутковість

Трейдери з бюджетом до $100 отримали негативну дохідність у обох сегментах — -26,8%. Серед користувачів ринків прогнозів лише ті, хто вклав $500 тис. і більше, змогли досягти невеликого прибутку — +2,6%.

У сегменті спортивних ставок жодна з категорій не показала позитивного результату. Водночас, як зазначено у звіті, падіння прибутковості тут більш плавне.

Причини різниці між ринками прогнозів і ставками

Різниця пояснюється тим, що великі учасники активно працюють саме на ринках прогнозів, де їхня участь не обмежується, на відміну від традиційних букмекерів. Це призводить до зниження середньої прибутковості для невеликих гравців.

Автор звіту також посилається на телефонну конференцію Citizens JMP Securities за підсумками IV кварталу 2025 року. Серед учасників були двоє неназваних професійних гравців на ставках, які зазначили, що ринки прогнозів мають більше перспектив завдяки ліквідності від роздрібних користувачів.

Великі оператори беттингу не вважають ринки прогнозів прямою загрозою. На тій самій конференції представники DraftKings, Flutter і BetMGM оцінили вплив нових платформ як незначний — від 0% до 5%.

Разом із тим, ці майданчики приваблюють молоду аудиторію. Наприклад, на Kalshi 24% користувачів молодші за 25 років, а середній вік — 31 рік. У DraftKings та FanDuel середній вік користувачів вищий і становить 35 років.

Стан ринку прогнозів

За даними на середину березня 2026 року, у США налічується близько двох десятків платформ для ставок на прогнози, які вже мають ліцензію або перебувають у процесі реєстрації. Бендер порівняв ситуацію з першою хвилею онлайн-казино після 2018 року, коли 49% операторів згодом закрилися.

Україні обмежили доступ до сайту блокчейн-платформи для прогнозів Polymarket.

Крім того, діяльність платформи вже кілька років заборонено у США. 2022 року платформа виплатила штраф Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у розмірі $1,4 млн, щоб врегулювати розслідування її незаконної діяльності в цій країні.

У січні 2025 року влада Сінгапуру визнала платформу Polymarket такою, що нелегально організує азартні ігри. Оскільки компанія не має ліцензії на проведення азартних ігор її заблокували на території країни.

Тоді ж за відсутність ліцензії платформа отримала блокування від влади Польщі та Франції.

Крім того, управління боротьби з кіберзлочинністю Таїланду після перевірки рекомендували заблокувати Polymarket.

У листопаді 2025-го румунський регулятор включив біржу прогнозів Polymarket до чорного списку компаній, які надають букмекерські послуги без ліцензії.

incrypted

