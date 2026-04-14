День фінансів: закон про військовий збір, поштомати «Укрпошти», нові тарифи в lifecell Сьогодні 17:40

Вівторок, 14 квітня. Володимир Зеленський підписав два важливих закони, «Укрпошта» оновлює застосунок та запускає поштомати, а lifecell знову підвищує тарифи.

Військовий збір

Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії підвищеного військового збору ще на три роки після офіційного завершення воєнного стану в Україні. Протягом цього періоду застосовуватимуться такі ставки:

для фізичних осіб — 5%;

для військовослужбовців і працівників сектору безпеки та оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором);

для фізичних осіб — підприємців 1-ї, 2-ї та 4-ї груп єдиного податку — 10% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;

для платників єдиного податку 3-ї групи (фізичних осіб — підприємців і юридичних осіб, крім е-резидентів) — 1% від доходу.

Комунальні платежі для власників зруйнованого житла

Зеленський також підписав закон, який врегульовує нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості. Закон гарантує право на звільнення від оплати послуг з управління багатоквартирним будинком у разі його пошкодження або руйнування, зокрема якщо частина об’єкта є непридатною до використання і послуги фактично не надаються до моменту повного відновлення будівлі.

Крім того, Зеленський заявив , що нафтопровід «Дружба» планують частково відновити до кінця квітня 2026 року.

🗨️ «До кінця квітня він буде відремонтований — не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це тривалий процес. Але основне завдання — забезпечити роботу», — зазначив Зеленський.

Підготовка енергосистеми до зими

Зима 2026/2027 може стати черговим випробуванням для українців: країна досі не відновила зруйновані електростанції, а нова генерація будується повільно. Яку реальну ціну має підготовка до опалювального сезону — і чи вистачить грошей? Редакція Finance.ua поговорила з профільними експертами, щоб зрозуміти, яка сума потрібна насправді, звідки її брати і чи встигне Україна підготуватися за пів року:

Новий застосунок та поштомати «Укрпошти»

«Укрпошта» запустила доставку в поштомати і розширила функціональність застосунку. Перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 в Одесі з’являться протягом квітня, а до кінця року мережа має розширитися до 1000 поштоматів по всій країні. Доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення. Що змінилося в застосунку — розповідаємо тут

Найбільш дефіцитні професії в Україні

За перші три місяці 2026 року Державна служба зайнятості отримала 148 тисяч вакансій від 27 тисяч роботодавців. Із них уже укомплектовано 61 тисячу. Лідерами за кількістю працевлаштованих стали Дніпропетровська та Львівська області. Найлегше знайти персонал на позиції кухарів, барист та продавців продовольчих товарів. Найважче закрити вакансії слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів та швачок.

Відмітимо, що протягом першого кварталу 2026 року роботодавці через Державну службу зайнятості запропонували шукачам 1,5 тисячі вакансій із проживанням. Лідером за кількістю вакансій із проживанням став столичний регіон.



Як свідчать дані аналітичного центру Gremi Personal, темпи зростання середньої заробітної плати в Польщі поступово сповільнюються, а ринок праці стає дедалі більш сегментованим залежно від галузі.

Нові тарифи в lifecell

lifecell повідомив про зміни в умовах обслуговування деяких тарифних планів. Починаючи з 15 квітня 2026 року, для частини абонентів зміниться вартість пакетів послуг, їхнє наповнення, а в окремих випадках — і назва тарифу. За посиланням ділимося переліком тарифів (за їхніми старими назвами) та ключовими змінами, які відбудуться.

Ліквідація Мотор-Банку

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Мотор-Банк». Відповідну пропозицію Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надав регулятору 6 квітня 2026 року. Процес виведення «Мотор-Банку» з ринку розпочався у лютому 2026 року, коли регулятор визнав установу неплатоспроможною.

Курс валют

Як розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, минулого тижня гривня трохи зміцнилася на тлі помірних коливань курсу долара. Експертка прогнозує, що різкого укріплення гривні не очікується, але й підстав для суттєвого розгойдування курсу наразі небагато.

Зі свого боку аналітики ICU очікують , що попри короткострокову стабільність, тиск на гривню збережеться, а її поступове послаблення залишається базовим сценарієм.

