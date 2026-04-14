Служба зайнятості назвала найбільш дефіцитні професії в Україні Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Найважче закрити вакансії слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів та швачок

За перші три місяці 2026 року Державна служба зайнятості отримала 148 тисяч вакансій від 27 тисяч роботодавців. Із них уже укомплектовано 61 тисячу. Лідерами за кількістю працевлаштованих стали Дніпропетровська та Львівська області.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Статистика за професіями

Ситуація із заповненням вакансій залежно від фаху виглядає так:

сфера торгівлі та послуг: із 25,7 тис. пропозицій закрито 13,2 тис. (51%). Це найвищий показник укомплектованості;

сільське, лісове та рибне господарство: із 3,4 тис. вакансій заповнено 1,7 тис. (50%);

технічні службовці: із 8 тис. пропозицій закрито 3,8 тис. (47%);

найпростіші професії: із 23 тис. вакансій роботу знайшли 10,6 тис. осіб (46%);

робітники з устаткуванням та машинами: із 20,8 тис. пропозицій заповнено 8,5 тис. (41%);

держслужбовці, керівники та менеджери: із 8,6 тис. вакансій закрито 3,4 тис. (40%);

фахівці: із 16,5 тис. пропозицій працевлаштовано 6,5 тис. людей (39%);

військовослужбовці та група «професіонали»: в обох категоріях укомплектовано лише 34% вакансій;

кваліфіковані робітники з інструментом: найнижчий рівень заповнення — лише 30% (6,9 тис. працевлаштованих із 22,6 тис. вакансій).

Дефіцит кадрів та навчання

Найлегше знайти персонал на позиції кухарів, барист та продавців продовольчих товарів.

Найважче закрити вакансії слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів та швачок.

Для подолання цього дефіциту та підвищення кваліфікації працівників Служба зайнятості організувала професійне навчання вже для 19 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Службу зайнятості писав , що протягом січня роботодавці 1055 разів подавали заявки на підбір працівників із забезпеченням житлом. Найчастіше такі пропозиції з’являлися у Києві, з початку 2026 року в столиці зафіксовано близько 200 відповідних вакансій.

Серед регіонів-лідерів за кількістю таких пропозицій також:

Дніпропетровська область;

Київська область;

Львівська область.

Також Державна служба зайнятості розповіла про найпопулярніші вакансії у трьох професійних розділах: кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування та експлуатації технологічного устаткування і машин, а також найпростіші професії.

