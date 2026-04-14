Скільки коштує підготувати енергосистему до зими: реальні цифри та прогнози фахівців Сьогодні 09:50 — Енергетика

Підготовка енергетики до зими

Зима 2026/2027 може стати черговим випробуванням для українців: країна досі не відновила зруйновані електростанції, а нова генерація будується повільно. Яку реальну ціну має підготовка до опалювального сезону — і чи вистачить грошей?

Редакція Finance.ua поговорила з профільними експертами, щоб зрозуміти, яка сума потрібна насправді, звідки її брати і чи встигне Україна підготуватися за пів року.

278 мільярдів: звідки ця цифра і що вона покриває

На початку березня РНБО затвердила плани стійкості для всіх областей і обласних центрів. Загальний бюджет — 278 млрд гривень, або приблизно 5 млрд євро. Та експерти кажуть, що навіть ці гроші не дадуть жодних гарантій.

Основні джерела фінансування мають такий вигляд:

30 % - держбюджет і місцеві бюджети;

20 % - кошти підприємств;

50 % - міжнародна допомога.

Плани передбачають захист 57 об’єктів критичної інфраструктури та встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для заживлення об’єктів тепло- і водопостачання, водовідведення по всій країні.

Київ — єдиний регіон, чий план РНБО ще не затвердила. Столиця отримала час до квітня на доопрацювання. Тільки місто має витратити 61,6 млрд грн, з яких 10,6 млрд — власні кошти, а решту 51 млрд треба ще знайти.

«Мінімум 5 млрд євро» ­- і без жодних гарантій

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко каже: питання, «скільки треба грошей», ставити навіть не зовсім коректно. За його словами, можна витратити будь-яку суму та все одно мати дефіцит, якщо росія продовжить бити по великих теплоелектростанціях.

Але якщо говорити про програму мінімум, то ось що потрібно:

відновити 4−5 ГВт теплової та гідрогенерації;

збудувати 1,5 ГВт розподіленої потужності — насамперед когенераційних установок;

закачати додатково 2−3 млрд кубометрів газу в підземні сховища;

захистити ключові підстанції Укренерго та інших операторів.

«На все це потрібно щонайменше 5 млрд євро», — каже Омельченко. Він уточнює: навіть ці гроші не врятують, якщо Україні бракуватиме систем протиповітряної оборони — насамперед тих, що збивають балістичні ракети.

Кожна зима залишає після себе нові руйнування. Тому список завдань перед кожним новим сезоном зростає.

Паралельно тривають постачання обладнання від союзників.

Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України, розповідає про так званий «інженерний канібалізм», коли у Литві, Німеччині та інших країнах розбирають старі ТЕЦ, щоб запчастини поїхали до України.

«Десь розбирається стара електростанція і постачається як джерело запчастин. Цей процес триває», — пояснює він.

Когенерація готова, але так і не запускається

Влада оголосила: до початку нового опалювального сезону в Україні має запрацювати 1,5 ГВт нової розподіленої генерації, та у фахівців є серйозні запитання.

Омельченко пояснює ситуацію просто: генераційне обладнання в Україні є — завезено немало. Але воно не монтується. Причина — фінансова. Когенерація зараз нерентабельна, бо ціни на тепло і електроенергію не покривають витрат на такі проєкти.

«Якщо не продає електричну енергію — когенерація збиткова», — каже експерт. За словами Омельченка, тарифи на світло для населення можуть бути вдвічі нижчими від промислових — взимку різниця сягала втричі, але після падіння цін на електроенергію розрив дещо скоротився. Це відлякує інвесторів.

Омельченко звертає увагу на парадоксальну ситуацію: частина когенераційних установок вже підключена до мережі, але не працює. Причина та сама -нерентабельність.

«Навіть ті когенераційні установки, які вже підключені до мережі, не підключаються. Вони просто не працюють, бо це невигідно», -каже експерт.

Уряд скасував від 1 квітня підвищені цінові обмеження для частини споживачів газу і це додатково знизило інтерес бізнесу до інвестицій у проєкти.

Без підвищення тарифів нічого не зрушиться

За словами Омельченка, без підвищення тарифів на тепло і цінових обмежень на електроенергію вся розподілена генерація лишиться на папері. Спочатку треба зробити ці проєкти вигідними, тоді бізнес сам піде у сферу.

«Популярність -це одне, а економічні розрахунки -інше. Інколи їх неможливо поєднати», — каже він.

За словами Закревського, уряд запустив спеціальні програми підтримки, і бізнес вже активно займається розподіленою генерацією. Але чи встигнуть до вересня питання відкрите.

Газ є, маршрути є, але питання в цінах

Плановий показник закачування газу до підземних сховищ на цей рік 13 млрд кубометрів. Омельченко вважає, що цього вистачить.

Проте є ускладнення. Після початку бойових дій в Ірані ціни на газ у Європі злетіли на 70%. Це робить імпорт дорожчим, та не критично.

Закревський зазначає: Україна вийшла з цього опалювального сезону з запасами на 3 млрд кубів більше газу, ніж торік. Закачування йде від весни.

Щодо Угорщини, яка блокує частину постачання, експерти одностайні -це не катастрофа.

«Угорщина і Словаччина стріляють собі в ногу. Вони фактично самостійно оплачуватимуть експлуатацію власної газотранспортної системи», -каже Закревський.

За його словами, підраховано, що Угорщина через свої популістські рішення втратить близько мільярда євро.

Україна вже освоїла румунський, польський і словацький маршрути. Крім того, зараз активно розширюється «вертикальний коридор» -постачання газу через Болгарію та Грецію.

За словами Закревського, новий маршрут з півдня вигідніший для України, ніж пропонували Угорщина і Словаччина.

«Ми вже через п’ять країн провели маршрут дешевше, ніж нам пропонували сусідні держави», -резюмує він.

Нещодавно болгарська делегація приїжджала до України, зустрічалися з керівництвом Укренерго та Нафтогазу. За підсумками переговорів сторони домовилися розширювати «вертикальний коридор» постачання газу з півдня.

На сайті болгарського оператора Bulgartransgaz вже відображені конкретні кроки: будівництво «байпасів» та «лупінгів» у районі Пловдіва -додаткових обхідних труб, які збільшать пропускну здатність маршруту.

«Ця стратегічна для Європи інфраструктура, реалізація якої була вперше ініційована „Булгартрансгазом“, забезпечить усі необхідні умови для гарантування енергетичної безпеки та незалежності в регіоні, зокрема для Молдови та України», — йдеться у заяві виконавчого директора «Булгартрансгазу» Володимира Малінова.

Будівництво «Вертикального коридору» здійснюється за графіком. Очікується, що в експлуатацію його введуть до кінця року.

Чому назвати точну суму неможливо

Обидва фахівці погоджуються в одному: будь-яка конкретна цифра зараз умовна.

Закревський пояснює це двома причинами. По-перше, ціни на газ скачуть і ніхто не знає, якими вони будуть восени. По-друге, росія продовжує бити по інфраструктурі. Щоразу після нових ударів треба рахувати збитки заново і знову залучати гроші. Минулої зими посеред сезону терміново отримали 300 млн євро, тож можна сподіватися, так буде і далі.

Омельченко додає до цього ще один чинник -Україна п’ять років у великій війні. Промисловість зруйнована, бюджет навантажений, більшість грошей іде на армію і соціальні виплати. В таких умовах розраховувати лише на власні ресурси не доводиться.

Тому реалістичний прогноз такий: підготовка до зими триватиме паралельно з самою зимою. Гроші залучатимуть частинами від донорів, з бюджету, від бізнесу. Кожен новий удар ворога корегуватиме плани.

