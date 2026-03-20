Meta закриває метавсесвіт після інвестицій на $70−80 млрд Сьогодні 05:02 — Технології&Авто

Метавсесвіт Horizon Worlds

Компанія Meta оголосила про завершення проекту Horizon Worlds, своєї метавсесвітньої платформи, у якій вона інвестувала від $70 до $80 мільярдів.

Про це пише CNBC.

Метавсесвіт не виправдав очікувань

Незважаючи на величезні фінансові вливання і збитки, які зазнала компанія, капіталізація Meta за цей час зросла. Проте сам метавсесвіт так і не виправдаа покладених на неї очікувань.

Наприкінці березня Horizon Worlds буде видалено з магазину Quest, а 15 червня — повністю видалено з VR.

До слова, новина про закриття Horizon Worlds, яка колись була центральною частиною просування компанії у напрямку віртуальної реальності, з’явилася через кілька тижнів після того, як Meta скоротила понад 1000 співробітників з Reality Labs — підрозділу, відповідального за метавсесвіт.

Що відомо про проєкт

Meta почала роботу над Horizon Worlds у рамках масштабного переходу зі статусу соціальної мережі Facebook до компанії, орієнтованої на віртуальну реальність і метавсесвіт. Платформа мала на меті створити простір для спілкування і взаємодії у VR-середовищі, однак не змогла завоювати необхідну аудиторію і підтримку.

Цей крок демонструє складнощі реалізації ідей у сфері метавсесвіту і підкреслює виклики, з якими стикаються навіть найбільші гравці галузі. Водночас Meta продовжує акцентувати увагу на розвиток інших напрямів, пов’язаних із віртуальною реальністю.

У перспективі компанія може переглянути свої стратегії у сегменті метавсесвіту, вивчаючи варіанти більш ефективного використання технологій VR і AR для створення нових продуктів і сервісів.

