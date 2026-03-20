0 800 307 555
укр
Meta закриває метавсесвіт після інвестицій на $70−80 млрд

Технології&Авто
27
Метавсесвіт Horizon Worlds
Компанія Meta оголосила про завершення проекту Horizon Worlds, своєї метавсесвітньої платформи, у якій вона інвестувала від $70 до $80 мільярдів.
Про це пише CNBC.

Метавсесвіт не виправдав очікувань

Незважаючи на величезні фінансові вливання і збитки, які зазнала компанія, капіталізація Meta за цей час зросла. Проте сам метавсесвіт так і не виправдаа покладених на неї очікувань.
Наприкінці березня Horizon Worlds буде видалено з магазину Quest, а 15 червня — повністю видалено з VR.
До слова, новина про закриття Horizon Worlds, яка колись була центральною частиною просування компанії у напрямку віртуальної реальності, з’явилася через кілька тижнів після того, як Meta скоротила понад 1000 співробітників з Reality Labs — підрозділу, відповідального за метавсесвіт.

Що відомо про проєкт

Meta почала роботу над Horizon Worlds у рамках масштабного переходу зі статусу соціальної мережі Facebook до компанії, орієнтованої на віртуальну реальність і метавсесвіт. Платформа мала на меті створити простір для спілкування і взаємодії у VR-середовищі, однак не змогла завоювати необхідну аудиторію і підтримку.
Читайте також
Цей крок демонструє складнощі реалізації ідей у сфері метавсесвіту і підкреслює виклики, з якими стикаються навіть найбільші гравці галузі. Водночас Meta продовжує акцентувати увагу на розвиток інших напрямів, пов’язаних із віртуальною реальністю.
У перспективі компанія може переглянути свої стратегії у сегменті метавсесвіту, вивчаючи варіанти більш ефективного використання технологій VR і AR для створення нових продуктів і сервісів.
За матеріалами:
ua.news
ТехнологіїMetaFacebook
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems