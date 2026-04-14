НБУ презентував нову пам’ятну монету (фото) Сьогодні 16:34

Монета присвячена інженерам і виробникам озброєння

Національний банк України презентував нову монету з серії «Країна супергероїв», присвячену працівникам оборонно-промислового комплексу (ОПК). Монета «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» присвячена інженерам і виробникам озброєння, які забезпечують обороноздатність країни під час війни.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Презентував новинку заступник Голови НБУ Олексій Шабан. Він зазначив, що український оборонпром сьогодні став справжнім драйвером економіки, а інноваційні розробки наших фахівців — від БпЛА до систем РЕБ — вже довели свою ефективність на полі бою та активно вивчаються за кордоном.

Дизайн та символізм

«Наша нова монета — це присвята кожному зброяру України, усім, хто щоденно та невтомно працює, щоб знаходити рішення, від яких залежать життя захисників та цивільних», — заявив Шабан.

Номінал пам’ятної монети «Країна супергероїв. Дякуємо зброярам!» 5 гривень, вона виготовлена з нейзильберу.

На аверсі монети зображено традиційний орнамент української вишивки, що переходить у «піксельˮ, що відображає еволюцію української сили — від спадщини минулого до інновацій сьогодення. Внизу напис: «Дякуємо зброярам!».

На реверсі — постать українського зброяра, зосередженого на створенні одного з найефективніших на сьогодні видів озброєння — БпЛА. Він символізує збірний образ українських інженерів, конструкторів та інших технічних спеціалістів, чиї знання, ідеї та інновації перетворюються на інструменти захисту держави.

Тираж — до 75 000 штук.

Придбати монети можна буде в травні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів.

