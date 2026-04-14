Понад 60% українців віддають перевагу українським брендам — результати опитування

Згідно з результатами опитування Rakuten Viber , понад 60% українців надають перевагу вітчизняній продукції, проте роблять це зважено.

Так, 61% українців купують українське: 8% завжди обирають зроблене в Україні, 53% — можуть інколи робити винятки. Ще чверть респондентів (27%) віддають перевагу українському, якщо товар кращий за іноземний.

Вибір на користь українського

Відповіді на питання «Чи підтримуєте ви українських виробників?» розподілилися таким чином:

Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки — 53% (як і у 2025);

Обираю українське, якщо товар кращий за іноземний — 27% (21% у 2025);

Мені байдуже, походження товару не має значення — 11% (8% у 2025);

Так, завжди обираю те, що зроблено в Україні — 8% (17% у 2025);

Не купую українське, бо не довіряю якості — 1% (1% у 2025).

Чи підтримують українці місцевих виробників, Джерело: Rakuten Viber

Чи стежать українці за репутацією брендів?

Українці також розповіли, чи слідкують за скандалами довкола брендів і чи впливає репутація на вибір товару.

Так, 74% опитаних не хвилюють скандали. Натомість 16% респондентів знають про гучні скандали, ще 8% — дізнаються про них від близьких або колег.

На питання «Чи слідкуєте ви за скандалами, повʼязаними з брендами?» українці відповіли, що:

Не слідкую, мене таке не хвилює — 74%;

Час від часу, якщо якийсь гучний скандал — я про нього знатиму — 16%;

Не слідкую, але знаю про такі скандали від близьких або колег — 8%;

Так, слідкую за скандалами компаній — 2%.

Чи стежать українці за скандалами, повʼязаними з брендами, Джерело: Rakuten Viber

Репутація vs Ціна

57% опитаних зовсім не зважають на скандали з брендами при виборі. Тоді як чверть (25%) респондентів зважають на репутацію: 17% звертають на неї увагу, але лише поруч із ціною та якістю, а для 8% — репутація є вирішальним фактором при покупці.

Відповіді на питання «Чи впливають скандали з брендом / репутація компанії на ваш вибір?» розподілилися таким чином:

Ні, я не зважаю на скандали з брендами при виборі — 57%;

Так, але лише поруч із ціною та якістю — 17%;

Ні, я більше довіряю відгукам знайомих, ніж загальній репутації бренду — 12%;

Так, репутація для мене вирішальний фактор — 8%;

Мені байдуже, але під тиском оточення не виберу бренд із сумнівною репутацією — 6%.

Чи впливають скандали з брендом / репутація компанії на вибір, Джерело: Rakuten Viber

