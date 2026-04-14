Понад 60% українців віддають перевагу українським брендам — результати опитування
Вибір на користь українського
- Зазвичай купую українське, але інколи роблю винятки — 53% (як і у 2025);
- Обираю українське, якщо товар кращий за іноземний — 27% (21% у 2025);
- Мені байдуже, походження товару не має значення — 11% (8% у 2025);
- Так, завжди обираю те, що зроблено в Україні — 8% (17% у 2025);
- Не купую українське, бо не довіряю якості — 1% (1% у 2025).
Чи стежать українці за репутацією брендів?
- Не слідкую, мене таке не хвилює — 74%;
- Час від часу, якщо якийсь гучний скандал — я про нього знатиму — 16%;
- Не слідкую, але знаю про такі скандали від близьких або колег — 8%;
- Так, слідкую за скандалами компаній — 2%.
Репутація vs Ціна
- Ні, я не зважаю на скандали з брендами при виборі — 57%;
- Так, але лише поруч із ціною та якістю — 17%;
- Ні, я більше довіряю відгукам знайомих, ніж загальній репутації бренду — 12%;
- Так, репутація для мене вирішальний фактор — 8%;
- Мені байдуже, але під тиском оточення не виберу бренд із сумнівною репутацією — 6%.
