В Україні офіційно заблокували Polymarket

В Україні обмежили доступ до сайту блокчейн-платформи для прогнозів Polymarket.

Рішення про блокування ухвалила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК) 10 грудня 2025 року, відповідно до постанови № 695.

Що про це відомо

Згідно з документом, провайдери електронних комунікаційних послуг зобов’язані закрити доступ до інтернет-ресурсів, які використовуються для організації або надання доступу до азартних ігор без належної ліцензії.

Також домен polymarket.com внесено до публічного реєстру ресурсів, доступ до яких підлягає блокуванню.

Зазначимо, Polymarket дозволяє користувачам робити ставки на різні економічні, культурні, спортивні та політичні події. Особливої популярності платформа набула під час нещодавніх виборів у США. Там же користувачі роблять ставки і прогнози щодо війни росії проти Україні.

До слова, загальний обсяг торгів на Polymarket у жовтні становив близько $2,5 млрд, а на кінець 2025 року обсяг ставок, пов’язаних із війною в Україні, перевалив за $100 млн.

Polymarket блокує не лише Україна

Як пише Trading View, діяльність платформи вже кілька років заборонено у США. 2022 року платформа виплатила штраф Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) у розмірі $1,4 млн, щоб врегулювати розслідування її незаконної діяльності в цій країні.

У січні 2025 року влада Сінгапуру визнала платформу Polymarket такою, що нелегально організує азартні ігри. Оскільки компанія не має ліцензії на проведення азартних ігор її заблокували на території країни.

«Polymarket офіційно визначений як гральний сайт у Сінгапурі. Якщо ви хочете зробити ставку, це можна зробити лише через державну компанію, інакше ви ризикуєте отримати штраф або потрапити у в’язницю», — заявив віцепрезидент із питань інвестицій і зберігання активів у Cobo Global Алекс Зуо.

Тоді ж за відсутність ліцензії платформа отримала блокування від влади Польщі та Франції.

Крім того, управління боротьби з кіберзлочинністю Таїланду після перевірки рекомендували заблокувати Polymarket.

У листопаді 2025-го румунський регулятор включив біржу прогнозів Polymarket до чорного списку компаній, які надають букмекерські послуги без ліцензії.

