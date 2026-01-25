0 800 307 555
У яких містах найбільші видатки на тепло та водопостачання (інфографіка)

Львів, Харків та Одеса стали лідерами серед інших міст України за обсягом видатків з місцевих бюджетів за статтями «забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії». Найменше на забезпечення тепла у квартирах містян витратив Івано-Франківськ, а на водопостачання — Полтава.
Детальніше про видатки обласних центрів на тепло та водопостачання розповідає «Слово і Діло».
Видатки міст на тепло та водопостачання, Інфографіка: "Слово і Діло"

Рейтинг міст за видатками на теплопостачання

За досліджуваний період з січня по листопад 2025 року Львів витратив з місцевого бюджет на забезпечення опаленням мешканців міста 900 млн грн. Це найбільше серед усіх міст, дані щодо видатків яких розміщено на порталі Open Budget.
На другому місці — Харків з видатками на забезпечення тепла у розмірі 756,9 млн грн. При цьому у 2024 році Харків був на першому місці, витративши понад 1 млрд грн.
На третьому місці за торішніми підрахунками опинилася Одеса — 561,6 млн грн.
Далі йдуть Кропивницький та Житомир з видатками 257,8 та 191,4 млн грн відповідно.
Також у першій десятці — Луцьк та Вінниця, їхні видатки на забезпечення тепла в оселях своїх жителів становили 185,2 та 162,9 млн грн відповідно.
Хмельницький за статтею «забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» витратив у 2025 році 97 млн грн, Тернопіль — 85,6 млн грн.
Видатки міста Київ становили 81,2 млн грн — тобто, в 11 разів менше, ніж Львова.
Найменше з місцевих бюджетів на забезпечення тепла витратили:
  • Запоріжжя — 32,5 млн грн,
  • Дніпро — 18,5 млн грн,
  • Івано-Франківськ — 10 млн грн.
У таких міст як Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Ужгород, Черкаси, Чернівці, Чернігів видатки за КПК 6012 («Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії») відсутні.

Лідери за видатками на водопостачання

За статтею «забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» за такий самий період (з січня по листопад 2025 року) найбільше з місцевого бюджету витратив Харків — 637 млн грн.
За ним — Чернігів та Львів з видатками 454,5 та 336,5 млн грн відповідно. Далі йдуть Чернівці та Черкаси, і міста витратили на водопостачання своїх жителів 127,3 та 92,4 млн грн відповідно.
Також у першій десятці:
  • Суми — 72,6 млн грн,
  • Житомир — 61,3 млн грн,
  • Хмельницький — 55,6 млн грн.
Схожі видатки торік були в Ужгорода та Луцька — 44,9 та 41,9 млн грн. Недалеко від них за обсягом видатків на водопостачання Запоріжжя — 38,9 млн грн.
Майже однакову кількість бюджетних коштів витратили Івано-Франківськ та Дніпро — 20,1 та 20 млн грн відповідно.
Найменше минулого року на послуги водопостачання витратили Одеса та Полтава — 7,2 млн та 1,1 млн грн відповідно.
У Києва, Вінниці, Кропивницького, Миколаєва, Рівного, Тернополя видатки за КПК 6013 («Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства») відсутні.
