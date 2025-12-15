Хибна економія: чому не варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає Сьогодні 08:37

Хибна економія: чому не варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає

Експерти пояснили, чому повністю вимикати опалення на час тривалої відсутності — погана ідея. Узимку такий крок може спричинити проблеми, які в підсумку коштуватимуть значно дорожче, ніж економія на рахунках.

Про це пише видання Martha Stewart.

Чому не можна вимикати опалення повністю

Замерзання труб. Якщо температура опускається нижче нуля, вода в трубах може замерзнути й розірвати їх. Особливо ризиковано це в будинках із відкритими або погано ізольованими трубами.

Волога та цвіль. Повністю холодне приміщення швидко накопичує вологу. Конденсат осідає на вікнах, стінах і стелі, а з часом це провокує появу цвілі та пошкодження оздоблення.

Зношення системи опалення. Коли система запускається після повного охолодження будинку, вона працює на максимальному навантаженні. Це зменшує її ресурс і збільшує витрати на ремонт.

Що робити замість повного вимкнення

Найефективніший і безпечний підхід — не вимикати опалення, а зменшувати температуру на 7−10 °C.

Так система продовжує працювати в щадному режимі, а будинок не охолоджується до критичного рівня. Це економніше, ніж потім знову «розганяти» повністю холодний будинок.

Поради для економії, коли ви вдома

Температура 20−22 °C — оптимальний баланс комфорту та витрат.

Регулярно міняйте фільтри — кожні 3−12 місяців.

Тримайте штори відкритими на сонячному боці.

Коли вас немає вдома:

Підтримуйте температуру 10−13 °C — цього достатньо, щоб уникнути замерзання труб.

За можливості вимикайте головне водопостачання, щоб зменшити ризик аварій.

Використовуйте розумний термостат — він допоможе заощадити 10−15% енергії.

Перевірте ізоляцію та герметичність дому.

