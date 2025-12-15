0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хибна економія: чому не варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає

28
Хибна економія: чому не варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає
Хибна економія: чому не варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає
Експерти пояснили, чому повністю вимикати опалення на час тривалої відсутності — погана ідея. Узимку такий крок може спричинити проблеми, які в підсумку коштуватимуть значно дорожче, ніж економія на рахунках.
Про це пише видання Martha Stewart.

Чому не можна вимикати опалення повністю

Замерзання труб. Якщо температура опускається нижче нуля, вода в трубах може замерзнути й розірвати їх. Особливо ризиковано це в будинках із відкритими або погано ізольованими трубами.
Волога та цвіль. Повністю холодне приміщення швидко накопичує вологу. Конденсат осідає на вікнах, стінах і стелі, а з часом це провокує появу цвілі та пошкодження оздоблення.
Зношення системи опалення. Коли система запускається після повного охолодження будинку, вона працює на максимальному навантаженні. Це зменшує її ресурс і збільшує витрати на ремонт.

Що робити замість повного вимкнення

Найефективніший і безпечний підхід — не вимикати опалення, а зменшувати температуру на 7−10 °C.
Так система продовжує працювати в щадному режимі, а будинок не охолоджується до критичного рівня. Це економніше, ніж потім знову «розганяти» повністю холодний будинок.

Поради для економії, коли ви вдома

  • Температура 20−22 °C — оптимальний баланс комфорту та витрат.
  • Регулярно міняйте фільтри — кожні 3−12 місяців.
  • Тримайте штори відкритими на сонячному боці.
Читайте також

Коли вас немає вдома:

  • Підтримуйте температуру 10−13 °C — цього достатньо, щоб уникнути замерзання труб.
  • За можливості вимикайте головне водопостачання, щоб зменшити ризик аварій.
  • Використовуйте розумний термостат — він допоможе заощадити 10−15% енергії.
  • Перевірте ізоляцію та герметичність дому.
Раніше ми пояснили, як розраховують платіжки за тепло з лічильниками та без них.
За матеріалами:
Informator
ГрошіТарифиКомунальні послугиТарифи на електроенергіюЕлектроенергія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems