Хибна економія: чому не варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає
Експерти пояснили, чому повністю вимикати опалення на час тривалої відсутності — погана ідея. Узимку такий крок може спричинити проблеми, які в підсумку коштуватимуть значно дорожче, ніж економія на рахунках.
Про це пише видання Martha Stewart.
Чому не можна вимикати опалення повністю
Замерзання труб. Якщо температура опускається нижче нуля, вода в трубах може замерзнути й розірвати їх. Особливо ризиковано це в будинках із відкритими або погано ізольованими трубами.
Волога та цвіль. Повністю холодне приміщення швидко накопичує вологу. Конденсат осідає на вікнах, стінах і стелі, а з часом це провокує появу цвілі та пошкодження оздоблення.
Зношення системи опалення. Коли система запускається після повного охолодження будинку, вона працює на максимальному навантаженні. Це зменшує її ресурс і збільшує витрати на ремонт.
Що робити замість повного вимкнення
Найефективніший і безпечний підхід — не вимикати опалення, а зменшувати температуру на 7−10 °C.
Так система продовжує працювати в щадному режимі, а будинок не охолоджується до критичного рівня. Це економніше, ніж потім знову «розганяти» повністю холодний будинок.
Поради для економії, коли ви вдома
- Температура 20−22 °C — оптимальний баланс комфорту та витрат.
- Регулярно міняйте фільтри — кожні 3−12 місяців.
- Тримайте штори відкритими на сонячному боці.
Читайте також
Коли вас немає вдома:
- Підтримуйте температуру 10−13 °C — цього достатньо, щоб уникнути замерзання труб.
- За можливості вимикайте головне водопостачання, щоб зменшити ризик аварій.
- Використовуйте розумний термостат — він допоможе заощадити 10−15% енергії.
- Перевірте ізоляцію та герметичність дому.
Раніше ми пояснили, як розраховують платіжки за тепло з лічильниками та без них.
Поділитися новиною
Також за темою
Хибна економія: чому не варто вимикати опалення, коли вдома нікого немає
Які компанії найняли найбільше джунів у 2025 році: рейтинг Djinni
Кандидати у водії складають теоретичні іспити краще, ніж практичні: як покращити результати
Вперше в Україні ремонтують дорогу за німецькою технологією: де саме та скільки коштуватиме
В «Укренерго» пояснили, чому графіки відключень відрізняються між областями
Які практики ESG вже впроваджують бізнеси — результати дослідження