У Київській області планують збудувати житловий квартал для маріупольців: постанова уряду — Finance.ua

У Київській області планують збудувати житловий квартал для маріупольців: постанова уряду
У Білій Церкві побудують муніципальне житло для маріупольців.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріупольської міської територіальної громади».
Для реалізації проєкту вже обрано земельну ділянку площею 11 гектарів і вже укладено відповідний договір користування.
Фінансуватиметься проєкт коштом бюджету Маріупольської громади — це понад 5 млрд грн. Також очікується співфінансування міжнародних партнерів.
Будівництво стартує вже цього року. Тривалість реалізації — до двох років, надалі модель масштабуватиметься на інші громади.
Що передбачає проєкт:
- будівництво житла для оренди — квартири надаватимуть на соціальних умовах;
- пільгове іпотечне кредитування для тих, хто готовий придбати житло.
«Це перший масштабний проєкт такого типу, і він має всі шанси стати зразком нової житлової політики держави. Ми переходимо до практичного втілення — передбачено будівництво повноцінного житлового кварталу для маріупольців», — розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
На першому етапі планується зведення 10 житлових будинків у Білій Церкві. Це муніципальне орендне житло, яке надаватиметься переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу.
«Це дозволить забезпечити житлом понад 1 500 маріупольців», — додав Кулеба.
Що планують збудувати
Проєкт передбачає зведення трьох житлових комплексів на 1218 квартир загальною площею 96 тис. м², у яких зможуть проживати понад 3 тисячі осіб.
Інфраструктура кварталу включатиме:
- квартири для маломобільних груп населення (на перших поверхах);
- приміщення для дитячих садків, сервісів, торгівлі та побуту;
- простори для спільнот і безпечне середовище.
Як відбуватиметься оренда житла
Житло буде надаватися у форматі соціальної оренди — за прозорою системою розподілу та з орендною платою, що не перевищуватиме 30% середнього доходу родини.
Пріоритет отримають родини військовослужбовців, полонених, загиблих захисників і захисниць, багатодітні родини, люди з інвалідністю.
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