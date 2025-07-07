У Київській області планують збудувати житловий квартал для маріупольців: постанова уряду — Finance.ua

У Київській області планують збудувати житловий квартал для маріупольців: постанова уряду Сьогодні 17:32 — Казна та Політика

У Київській області планують збудувати житловий квартал для маріупольців: постанова уряду

У Білій Церкві побудують муніципальне житло для маріупольців.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб з Маріупольської міської територіальної громади».

Для реалізації проєкту вже обрано земельну ділянку площею 11 гектарів і вже укладено відповідний договір користування.

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Фінансуватиметься проєкт коштом бюджету Маріупольської громади — це понад 5 млрд грн. Також очікується співфінансування міжнародних партнерів.

Будівництво стартує вже цього року. Тривалість реалізації — до двох років, надалі модель масштабуватиметься на інші громади.

Що передбачає проєкт:

будівництво житла для оренди — квартири надаватимуть на соціальних умовах;

пільгове іпотечне кредитування для тих, хто готовий придбати житло.

«Це перший масштабний проєкт такого типу, і він має всі шанси стати зразком нової житлової політики держави. Ми переходимо до практичного втілення — передбачено будівництво повноцінного житлового кварталу для маріупольців», — розповів віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

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На першому етапі планується зведення 10 житлових будинків у Білій Церкві. Це муніципальне орендне житло, яке надаватиметься переселенцям на соціальних умовах через прозору систему розподілу.

«Це дозволить забезпечити житлом понад 1 500 маріупольців», — додав Кулеба.

Що планують збудувати

Проєкт передбачає зведення трьох житлових комплексів на 1218 квартир загальною площею 96 тис. м², у яких зможуть проживати понад 3 тисячі осіб.

Інфраструктура кварталу включатиме:

квартири для маломобільних груп населення (на перших поверхах);

приміщення для дитячих садків, сервісів, торгівлі та побуту;

простори для спільнот і безпечне середовище.

Як відбуватиметься оренда житла

Житло буде надаватися у форматі соціальної оренди — за прозорою системою розподілу та з орендною платою, що не перевищуватиме 30% середнього доходу родини.

Пріоритет отримають родини військовослужбовців, полонених, загиблих захисників і захисниць, багатодітні родини, люди з інвалідністю.

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