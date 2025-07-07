Міжнародні резерви зросли до $45 мільярдів: НБУ назвав причини — Finance.ua

Міжнародні резерви зросли до $45 мільярдів: НБУ назвав причини Сьогодні 12:02 — Казна та Політика

Міжнародні резерви зросли до $45 мільярдів: НБУ назвав причини

Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45,07 млрд. У червні вони збільшилися на 1,2%.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», — сказано в повідомленні.

Графік: НБУ

У червні динаміку резервів визначала низка чинників

1. Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло $4,09 млрд в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). З цієї суми:

$1,69 млрд — від Уряду Канади;

$1,25 млрд — через рахунки Світового банку;

$1,15 млрд — від Євросоюзу.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено $524,0 млн, з яких:

$226,8 млн — обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$4,7 млн — обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

$4,3 млн — обслуговування валютних ОВДП;

$1,6 млн — обслуговування боргу перед ЄС;

$286,6 млн — сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,2 млн.

2. Операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк на валютному ринку продав $2,96 млрд та викупив до резервів $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у червні становив 2,96 млрд доларів.

3. Переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 337,8 млн доларів.

Графік: НБУ

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,6 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, на червневому засіданні Комітету з монетарної політики Нацбанку всі учасники підтримали рішення залишити облікову ставку без змін — на рівні 15,5%. Учасники погодилися, що за поточних умов це дозволяє стримувати інфляцію, зберігати макрофінансову стабільність та водночас не шкодить економічній активності.

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