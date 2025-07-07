Де в Україні найдешевше житло — аналіз OLX Сьогодні 16:01 — Нерухомість

Де в Україні найдешевше житло — аналіз OLX

Географічне розташування та безпекова ситуація — фактори, що вагомо впливають на вартість житла. Якщо аналізувати ринок нерухомості на Сході та Південному Сході України, то можна зробити висновок, що ціни на квартири змінились незначно. Єдине місто з помітним зростанням — Харків. Далі до переліку міст з більш доступним житлом увійшли: Дніпро, Кропивницький, Хмельницький, Полтава та Чернігів.

Про це свідчать дані аналітиків OLX Нерухомість

Однокімнатні квартири

П’ятірку міст з найдешевшими однокімнатними квартирами наразі складають міста, що розташовані ближче до лінії фронту. Це міста з такими медіанними цінами:

Херсон, 600 тис. грн;

Запоріжжя, 672 тис. грн;

Суми, 723 тис. грн;

Миколаїв, 748 тис. грн;

Харків, 872 тис. грн.

Вони незначно відрізняються від цін у травні 2024 року. Помітна зміна лише у Харкові, у травні 2025 медіанна вартість більша на 20%.

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Далі у переліку міст з доступним житлом Кропивницький (999 тис. грн) та Дніпро (1,1 млн грн). За медіанною вартістю 1,2−1,3 млн грн можна придбати однокімнатну квартиру в Чернігові, Полтаві та Хмельницькому. Серед цього переліку міст, найбільш помітне зростання відбулось з травня 2024 відбулось у Хмельницькому (+10%).

Двокімнатні квартири

У прифронтових містах медіанні ціни на двокімнатні квартири станом на травень 2025 становили: 933 тис. грн у Херсоні, 952 тис. грн у Запоріжжі, 1 млн у Сумах, 1,1 млн грн у Миколаєві та 1,4 млн грн у Харкові.

На рівні травня 2024 медіанні ціни лишились у Дніпрі (1,5 млн грн) та Кропивницькому (1,6 млн грн).

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Також до 2 млн грн (медіанна вартість) можна придбати двокімнатну квартиру у:

Чернігові, 1,7 млн грн.

Полтаві, 1,7 млн грн.

Хмельницькому, 1,8 млн грн.

У цінах на двокімнатні квартири помітне здорожчання, порівнюючи травень 2025 та травень 2024, відбулось лише у Харкові — на 26%. У Хмельницькому, Чернігові та Полтаві медіанна вартість зросла на 8−9%.

Трикімнатні квартири

Якщо ж аналізувати «найдоступніші» міста за ціною на трикімнатні квартири, то маємо такі показники:

Херсон, 1,1 млн грн.

Запоріжжя, 1,3 млн грн.

Суми, 1,4 млн грн.

Миколаїв, 1,5 млн грн.

Харків, 1,8 млн грн.

Аналогічно до попереднього аналізу — це міста на Сході та Південному Сході України.

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У Дніпрі та Кропивницькому трикімнатна квартира обійдеться в близько 2 млн грн, трохи дорожче у Хмельницькому (2,1 млн грн) та Полтаві (2,2 млн грн). Чернігів — «найдорожчий» у переліку міст з найдешевшими трикімнатними квартирами, медіанна вартість 2,3 млн грн.

Закономірно, на Сході медіанна ціна на трикімнатні зросла у Харкові у порівнянні з травнем 2024 року, +18%. А у Чернігові ціна у травні 2025 на 22% більша, ніж у травні 2024 року.

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