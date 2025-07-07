Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки — Finance.ua
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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валюта
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Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Офіційний курс гривні до долара за перші дні липня показував коливання у вузькому коридорі близько 0,4%. Це коливання в межах норми, яке відображає баланс попиту-пропозиції на валютному ринку та активність регулятора.
Про це заявила членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.
«Готівковий ринок залишався в межах нормальної волатильності без значних розбіжностей із офіційними котируваннями»", — зазначила експертка.
Офіційний курс був таким:
  • 30 червня — 41,6409 грн/$;
  • 1 липня — 41,7788 грн/$;
  • 2 липня — 41,8191 грн/$;
  • 3 липня — 41,816 грн/$;
  • 4 липня — 41,7239 грн/$.

Готівковий ринок

За підсумками минулого тижня на готівковому ринку долар продемонстрував відносну стійкість із помірною волатильністю.
У понеділок середні курси у обмінниках коливалися в межах 41,36−41,92 грн/$, у вівторок та середу курси були близькі до 42,00 грн/$, проте не досягли цієї позначки та становили 41,39−41,97 грн/$.

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У четвер обмінні курси змінювалися у межах 41,39 грн/$-41,93 грн/$ і в п`ятниця закріпились на 41,38−41,92 грн/$. Загалом торги пройшли в межах 41,36 грн/$-41,97  грн/$, без критичних стрибків. Це свідчить про те, що попит і пропозиція були практично врівноважені, а зовнішні фактори не надали сильного шокового впливу на ринок готівкового долара.
Загалом упродовж тижня 30 червня — 4 липня готівковий курс коливався близько до офіційного — в межах ±0,2%.

Валютний ринок

На валютному ринку України (ВРУ) за підсумками п’яти торгових сесій гривня демонструвала відносну стійкість із невеликими коливаннями в межах приблизно 10−12 копійок щодня.
Останній день червня почався з 41,70 грн/$, котирування протягом дня незначно змінювалися і вверх, і вниз та закінчилися на рівні 41,75 грн/$. Другий день минулого тижня відзначився здорожчанням долара на 10 копійок: вранці у вівторок його вартість складала 41,75 грн/$, протягом дня плавно збільшувалася і наприкінці дня долар зупинився на рівні 41,85 грн/$. А ось в середу, 2 липня, вартість долара знизилася на 12 копійок за день, — з позицій вранці 41,84 грн/$ до 41,72 грн/$ наприкінці дня.
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Четвер вже стартував з котирувань 41,68 грн/$ та закінчив день +8 копійок на кінець дня, на позначці 41,76 грн/$. Валю­тний ринок залишався врівноваженим, учасники поступово реагували на внутрішні та зовнішні чинники, але суттєвих коливань не відбулося.
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Прогноз на цей тиждень

Національний банк України продав на міжбанківському ринку $661 млн, що майже на 25% менше, ніж тижнем раніше, та відкупив $0,2 млн. НБУ продовжує виконувати роль стабілізатора, а зниження обсягів продажу валютних резервів свідчить про менший курсоутворювальний тиск і повернення до більш збалансованої ситуації на міжбанківському ринку.
«Якщо не станеться суттєвих потрясінь, курс і надалі триматиметься близько до поточного рівня. НБУ продовжить активно пом’якшувати коливання через інтервенції, не допускаючи різких стрибків — курс утримається в досить вузьких рамках», — прогнозує експертка.
За матеріалами:
Finance.ua
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