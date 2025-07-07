В уряді оцінили можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня — Finance.ua

В уряді оцінили можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня Сьогодні 14:29

В уряді оцінили можливість введення в Україні чотириденного робочого тижня

Навіть в умовах війни в Україні можна було б запровадити чотириденний робочий тиждень, але лише як добровільну ініціативу.

Таку думку висловив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі «Новини.Live».

Він вважає, що такий формат можна було б дозволити як експеримент. Проте примусове запровадження чотириденного тижня, на його думку, у період війни є недоцільним.

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«Я б у якості експерименту таке підтримав, але точно на період війни це не можна робити обовʼязковим. Роботодавець має разом з трудовим колективом вирішувати це питання», — сказав він.

За словами Гетманцева, кілька країн Європи вже перейшли або тестують цей формат. Зокрема, така модель працює в Бельгії та Ірландії, а також активно обговорюється в інших державах.

Чотириденний тиждень, за його словами, може передбачати як збереження 40-годинного навантаження, так і гнучкий графік, який узгоджують роботодавець і працівник.

«Я думаю, що ми могли б це сприйняти й у військовий час, якщо буде на це воля бізнесу і людей», — додав Гетманцев.

У світі зростає кількість компаній, які переходять на чотириденний робочий тиждень. Як свідчать результати дослідження, це може бути не лише реалістичною, а й ефективною моделлю праці — за умови системного й обґрунтованого впровадження.

Нагадаємо, дослідження Університету Мюнстера (Німеччина) показало , що скорочення робочого часу покращує добробут працівників, при цьому продуктивність залишається на високому рівні або навіть зростає. Запровадження чотириденного робочого тижня поліпшило задоволеність життям співробітників. Як зазначають дослідники, це насамперед пов’язано зі збільшенням вільного часу.

У 2026 році в Польщі стартує оплачуваний пілотний проєкт для компаній та установ. Участь у проєкті буде добровільною. Долучитися зможуть компанії, органи місцевої влади, фонди та профспілки. Головна умова — гарантія незмінної зарплати для працівників. На перший рік реалізації виділять 10 млн злотих із Фонду праці. Якщо ініціатива зацікавить велику кількість учасників, фінансування збільшать у наступному році.

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