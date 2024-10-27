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Чи впливає чотириденний робочий тиждень на продуктивність працівників — дослідження

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Чи впливає чотириденний робочий тиждень на продуктивність працівників — дослідження
Чи впливає чотириденний робочий тиждень на продуктивність працівників — дослідження, Фото: freepik
Скорочення робочого часу покращує добробут працівників, при цьому продуктивність залишається на рівні або навіть зростає.
Про це свідчить німецьке дослідження, проведене Університетом Мюнстера під керівництвом професора Юлії Бакманн і доктора Фелікса Хоха.
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Як скорочення робочого тижня вплинуло на благополуччя працівників

Запровадження чотириденного робочого тижня поліпшило задоволеність життям співробітників. Як зазначають дослідники, це насамперед пов’язано зі збільшенням вільного часу.

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До початку експерименту 64% співробітників висловлювали бажання проводити більше часу з сім’єю, після впровадження чотириденного тижня цей показник знизився до 50%.
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Фізіологічні дані, такі як кількість пройдених кроків, рівень фізичної активності та тривалість сну, підтвердили позитивний вплив скороченого графіка.

Продуктивність компанії

Дослідження також показало, що продуктивність залишалася на високому рівні: понад 60% учасників повідомили про оптимізацію робочих процесів та зменшення відволікаючих факторів.
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Результати дослідження показують, що чотириденний робочий тиждень має потенціал стати довгостроковою практикою.
Понад 70% організацій заявили про намір продовжити експеримент або впровадити нову систему на постійній основі.
Нагадаємо, велика кількість країн Євросоюзу планує переходити або вже почала переходити на 4-денний робочий тиждень. Ми розповіли, у яких країнах вже запровадили скорочений робочий тиждень.

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За матеріалами:
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