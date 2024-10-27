Чи впливає чотириденний робочий тиждень на продуктивність працівників — дослідження Сьогодні 18:19 — Особисті фінанси

Чи впливає чотириденний робочий тиждень на продуктивність працівників — дослідження, Фото: freepik

Скорочення робочого часу покращує добробут працівників, при цьому продуктивність залишається на рівні або навіть зростає.

Про це свідчить німецьке дослідження, проведене Університетом Мюнстера під керівництвом професора Юлії Бакманн і доктора Фелікса Хоха.

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Зазначається, що у пілотному проєкті взяли участь 45 компаній з різних галузей економіки Німеччини.

Як скорочення робочого тижня вплинуло на благополуччя працівників

Запровадження чотириденного робочого тижня поліпшило задоволеність життям співробітників. Як зазначають дослідники, це насамперед пов’язано зі збільшенням вільного часу.

До початку експерименту 64% співробітників висловлювали бажання проводити більше часу з сім’єю, після впровадження чотириденного тижня цей показник знизився до 50%.

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Співробітники відзначили значне поліпшення психічного і фізичного здоров’я, включно зі зниженням рівня стресу і симптомів вигорання.

Фізіологічні дані, такі як кількість пройдених кроків, рівень фізичної активності та тривалість сну, підтвердили позитивний вплив скороченого графіка.

Продуктивність компанії

Дослідження також показало, що продуктивність залишалася на високому рівні: понад 60% учасників повідомили про оптимізацію робочих процесів та зменшення відволікаючих факторів.

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Організації також впровадили нові цифрові інструменти для підвищення ефективності.

Результати дослідження показують, що чотириденний робочий тиждень має потенціал стати довгостроковою практикою.

Понад 70% організацій заявили про намір продовжити експеримент або впровадити нову систему на постійній основі.

Нагадаємо, велика кількість країн Євросоюзу планує переходити або вже почала переходити на 4-денний робочий тиждень. Ми розповіли , у яких країнах вже запровадили скорочений робочий тиждень.

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