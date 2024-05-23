Переваги та труднощі чотириденного робочого тижня — Finance.ua

Переваги та труднощі чотириденного робочого тижня Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Переваги та труднощі чотириденного робочого тижня

Впровадження чотириденного робочого тижня має багато позитивних результатів, однак при цьому містить і певні ризики. Тому однозначно сказати про його необхідність для нашої держави досить складно.

Впровадження чотириденного робочого тижня — ідея далеко не нова, адже вперше про це заговорили представники профспілок Великої Британії ще в 70-х роках минулого століття. Тоді цей задум так і не був втілений в життя — проти був не тільки уряд країни, а й звичайні працівники.

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Однак економічні кризи останніх років порушили питання оптимізації робочого часу та створення більш зручного графіку роботи для найманих працівників.

Експерименти з введенням додаткового вихідного дня на початку 2000-х років стартували відразу в декількох країнах світу, зокрема, в Бельгії, США, Канаді, Новій Зеландії, Великій Британії, Франції та Японії.

Перші результати просто вражають — скорочення робочого тижня дійсно сприяє підвищенню продуктивності праці, збереженню енергоресурсів та збільшенню «індексу щастя» працівників. Тому, така реформа робочих відносин може вважатися корисною не тільки для окремих роботодавців, а й для держави в цілому.

Переваги чотириденного робочого тижня для роботодавців

В першу чергу, скорочення тривалості робочого тижня впливає на роботу компанії, тому роботодавцям важливо розуміти всі переваги та ризики чотириденної системи.

Звісно говорити про конкретні результати досить складно, адже більшість проєктів поки що знаходяться на стадії експерименту.

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Однак, їх учасники вже готові говорити про певні позитивні зміни у своїй роботі. Зокрема, це:

збільшення продуктивності праці на 20−40%;

зменшення рівня споживання енергоресурсів — економія витрат на електроенергію, опалення та транспорт;

підвищення рівня залучення клієнтів;

збільшення привабливості компанії для молодих, талановитих працівників;

зменшення кількості прогулів та лікарняних.

Завдяки додатковому вихідному, працівники компанії почувають себе більш задоволеними та мають більше вільного часу для сім'ї та туризму.

Це сприяє покращенню їх вмотивованості, що позитивно впливає на їх продуктивність. Саме в цьому головний секрет успіху впровадження чотириденного робочого тижня. Адже такий працівник не тільки працює більш ефективно, але й має досить часу для відпочинку та особистого розвитку.

Чотириденний робочий тиждень: думка працівників

Загалом більшість робітників, які брали участь в експериментах зі скорочення робочого тижня відмічають позитивні зміни у своєму житті. Зокрема, це поява більшої кількості вільного часу, який можна витратити на особистісний розвиток або приділити більше уваги своїй сім'ї.

Крім того, додатковий вихідний позитивно впливає і на психологічний стан людини, захищає її від розумового виснаження та емоційного вигорання. У працівників з’являється мотивація працювати більш ефективно та посилюється бажання будувати кар'єру.

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Разом з тим, система «чотириденки» подобається далеко не всім. Деякі працівники мають складності з адаптацією до нових умов роботи, що проявляється в зниженні їх працездатності в кінці подовженого робочого дня.

Крім того, додатковий вихідний вимагає збільшення інтенсивності праці та більш стислих термінів дедлайну. Це впливає на зниження взаємодії між працівниками та зменшує час на їх спілкування в робочих чатах та під час перерв.

Переваги чотириденного робочого тижня для держави

Головним стимулом введення чотириденного робочого тижня для урядів розвинених країн є поступове виснаження головних енергоносіїв та постійне збільшення вартості енергоресурсів.

Скорочення витрат на опалення та електроенергію допомагає зберегти необхідні ресурси та впливає на зменшення вартості кінцевого продукту.

Таким чином, можна забезпечити стабільну роботу економіки та збільшити рівень задоволеності населення в цілому.

Ще одним важливим аспектом є і скорочення об'єму шкідливих викидів, які утворюються під час виробництва. Тобто зменшення робочого тижня до 4-х днів допомагає не тільки знизити рівень витрат, а ще й боротися з глобальним потеплінням та іншими негативними наслідками людської діяльності. Головні лобісти компанії зі впровадження «чотириденки» серед її позитивних рис також називають скорочення гендерного розриву в оплаті праці та зменшення кількості заторів у великих містах.

Однак спеціалісти відмічають, що позитивні зміни в цих напрямках є мінімальними та коливаються в межах статистичної похибки. Тому говорити про глобальні зміни в цих секторах поки що зарано.

Головні труднощі впровадження чотириденного робочого тижня

Скорочення тривалості робочого тижня є непростим рішенням для будь-якої держави, адже процес переходу на новий тип трудових відносин вимагає суттєвих змін в законодавстві країни та вливання значних коштів в економіку для підтримки її стабільності в перехідний період.

Окрім того, чотириденна система праці не є універсальним інструментом і для деяких компаній вона абсолютно не підходить. Зокрема, це підприємства з позмінною роботою та гнучким графіком, кількість вихідних і робочих днів в яких визначається угодою між працівником та роботодавцем.

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