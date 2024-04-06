У Данії працівники матимуть три дні вихідних: яка мета нововведення — Finance.ua

У Данії працівники матимуть три дні вихідних: яка мета нововведення Сьогодні 17:04 — Світ

У Данії працівники матимуть три дні вихідних: яка мета нововведення

У Копенгагені, столиці Данії, з 1 квітня розпочався експеримент — працівників муніципалітету перевели на чотириденний робочий тиждень. Основна ціль нововведення — протидія стресу та підвищення привабливості муніципалітету як місця роботи.

Про це повідомляє DN.

Працівники муніципалітету, які беруть участь в експерименті, з 1 квітня працюють 4 дні на тиждень та мають три вихідні. Кількість робочих годин на день лишається незмінною.

Дослідниця трудового життя з університету Роскілле Янне Глеруп зазначає, що практикувати чотириденний робочий тиждень у Данії почали ще під час пандемії Covid-19 і це стало своєрідним трендом, який залишився в муніципалітетах Данії.

В експерименті, який триватиме протягом 2024 року, беруть участь працівники шести адміністрацій муніципалітету. Після закінчення експерименту такий графік може стати постійним.

За словами Янне Глеруп, подібний досвід має бізнес-спільнота Данії протягом тривалого часу, але тепер до нього долучається і держава.

«Копенгаген найбільший, але не перший. Я знаю принаймні 15−20 інших муніципалітетів, які пробують подібні моделі», — зазначає вона.

Зазначається, що все більше громадян Данії вимагають врегулювання старих традиційних методів роботи. Адже багато людей відчувають трудове життя як дуже напружене та інтенсивне — і тому вони шукають альтернативні варіанти щодо робочого часу, аби досягти балансу.

Довідка Finance.ua:

з 1 лютого сотні співробітників 45 німецьких компаній працюватимуть із трьома вихідними на тиждень. При цьому зарплату їм виплачуватимуть у повному обсязі;

італійський автовиробник Lamborghini уклав угоду із профспілками про запровадження чотириденного робочого тижня для своїх працівників виробничих професій;



у наступні 10 років штучний інтелект може дозволити перейти на чотириденний тиждень мільйонам людей без втрати зарплати.



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