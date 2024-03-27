Дистанційна робота в Україні: кому платять до 70 тис. грн — Finance.ua

Дистанційна робота в Україні: кому платять до 70 тис. грн Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Дистанційна робота в Україні: кому платять до 70 тис. грн

В Україні зарплати до 70 тис. грн пропонують спеціалістам, які володіють іноземними мовами. Йдеться про вакансії для менеджерів з продажів, консультантів, фахівців зі служби підтримки.

Про це йдеться в даних великого кадрового порталу. Так, роботу дистанційно пропонують українцям, які володіють іноземними мовами. Серед вакансій:

Менеджер з продажів зі знанням чеської чи словацької - до 70 тис. грн

«Знання чеської або словацької мови на просунутому або вільному рівні (В2-С2). Навички у продажах будуть перевагою. Здатність до швидкого навчання та прагнення постійно розвиватись. Здатність визначити потреби клієнта та пропонувати індивідуальні рішення. Грамотна мова та сильні комунікаційні навички. Робота в команді однодумців: Ми будуємо нашу команду на чесності та справедливості, цінуємо кожного співробітника та створюємо атмосферу взаємодопомоги», — йдеться в оголошенні.

Продавець QR-кодів на пам’ятники — до 45 тис. грн на місяць

Без досвіду роботи в одному з українських міст запрошують на роботу продаців QR-кодів на пам’ятники. Обіцяють платити за кожного клієнта окремо, при тому щомісячна зарплата згідно з інформацією з оголошення має досягати до 45 тис. грн. QR-код містить інформацію про загиблого і фактично доповнює (або навіть заміняє) напис на пам’ятнику. «Перспективи кар'єрного зростання: Доведіть свою ефективність та станьте керуючим відділом продаж!» — йдеться в оголошенні.

Менеджер з продажу (B2B) зі знанням німецької - до 40 тис. грн

«Робота 9:00 до 17:00 з перервою на обід. Є час на себе. Супер цікаві клієнти, які розвивають. Комфортний і сучасний офіс в центрі міста. Всі необхідні ресурси для виконання завдань. Компанія оплачує професійні курси з розвитку, компенсує заняття спортом», — йдеться в оголошенні.

Фахівець служби підтримки — до 20 тис. грн

«Приймати вхідні звернення від клієнтів (e-mail, онлайн-чати); Підтримувати дружню атмосферу у спілкуванні з клієнтами; Проявляти клієнтоорієнтованість у роботі та максимально допомагати у вирішенні питань», — йдеться в оголошенні.

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Обозреватель За матеріалами:

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