Робота у Європі — де мінімально платять українцям 1 тис. євро — Finance.ua

Робота у Європі — де мінімально платять українцям 1 тис. євро Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Робота у Європі — де мінімально платять українцям 1 тис. євро

У 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям.

Про це пише портал Новини. Live з посиланням на міграційну платформу EWL.

Як свідчить статистика, тимчасовий захист у Європейському Союзі мають близько 4,27 млн громадян України. ЄС пролонгував для українців термін захисту до 2025 року. Він передбачає надання доступу до законного працевлаштування без необхідності різних дозволів.

Аналітики EWL дослідили умови легалізації та працевлаштування у Німеччині, Польщі, Чехії, Нідерландах та Литві.

Ці країни є найбільш популярними серед українських біженців та трудових мігрантів. У більшості — мінімальна зарплата становить близько 1 тис. євро.

Зарплати у Німеччині

У 2024 році у Німеччині влада підвищила мінімальну заробітну плату з 12 євро до 12,41 євро на годину брутто (без відрахувань).

Як зазначають експерти, підвищення мінімалки призведе до підвищення зарплатні лише на 3% порівняно з річним розміром інфляції у близько 6%.

Загалом зарплати різняться у регіонах. Наприклад, у середньому у Мюнхені годинні ставки коливаються від 11,55 до 50 євро (375 — 1,6 тис. грн за год.). У Гамбурзі — від 12,50 до 85 євро за годину (до 2,765 грн тис. за год.).

Заробіток у Польщі

У Польщі розмір мінімалки з 1 січня становить 4,24 тис. злотих брутто, що на 752 злотих (21,5%) більше проти 3,49 тис. злотих, до підвищення. Зокрема, на підприємствах харчової і переробної промисловості у середньому платять, враховуючи підвищення мінімалки, 4 тис. — 5,5 тис. злотих на руки (37,2 — 51 тис. грн). Повторне підвищення ставок проведуть влітку.

Мінімалка у Чехії

У Чехії з 1 січня мінімальна зарплатня зросла з 17,3 тис. до 18,9 тис. чеських крон (до вирахування податків). Тобто «чистими» робітники отримають 16,44 тис. крони (близько 27 тис. грн).

Заробітна плата у пропозиціях роботи без знання мови і досвіду становить 20 — 25 тис. чеських крон на руки (800 — 1 тис. євро, або 33 — 41 тис. грн).

Зарплати у Нідерландах

Цьогоріч зросла мінімальна погодинна ставка у Нідерландах. Тепер вона становить 13,27 євро. Такий рівень виплачують громадянам, старшим за 21 рік, а молодше (20 років) — 10,62 євро на год. Водночас, тим, кому виповнилось 19 років — 7,96 євро на год. Повторне підвищення ставок припаде на липень.

В Румунії зараз мінімалка становить 3,3 тис. лей брутто (660 євро), а «чистими» — 2079 лей (417 євро). За рахунок додаткових годин та нічного часу можна заробити 850 — 1,2 тис. євро.

Заробіток у Литві

У Литві у 2024 році також підвищили мінімальну зарплату. Тепер вона становить 924 євро брутто.

Як зазначають в EWL, біженці рідко отримують мінімалку, зазвичай зарплата у них вища. Зокрема, на м’ясокомбінатах виплати стартують з 900 євро «чистими».

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