Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили — Finance.ua

Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили Сьогодні 18:00 — Світ

Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили

У світі з’являється усе більше прихильників встановлення офіційного чотириденного робочого тижня.

Рух за впровадження чотириденного робочого тижня очолює організація 4 Day Week Global, яка запустила свою кампанію в Німеччині наприкінці 2023 року. Активісти просувають принцип «100−80−100»: 100% зарплати, 80% робочих годин і 100% продуктивності.

Рух надихається успішними експериментами з коротким робочим тижнем в Іспанії, Великій Британії та Португалії. Вони показали, що працюючи трохи менше, працівники почуваються більш задоводеними балансом між особистим життям і роботою, а тому працюють ефективніше, виконуючи той же обсяг роботи за меншу кількість робочих годин.

Автори публікації також наводять досвід 10 країн, де в тій чи іншій мірі поекспериментували з коротким робочим тижнем:

Японія. З квітня 2025 року в столиці Японії Токіо вводиться 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Ініціатива, оголошена в грудні 2024 року, спрямована на боротьбу зі зниженням рівня народжуваності в країні і передчасними смертями від надмірної втоми. Бельгія. Перша європейська країна, яка законодавчо запровадила 4-денний робочий тиждень у 2022 році в рамках зусиль з відновлення після пандемії. Хоча працівники все ще повинні працювати 40 годин на тиждень, політика дозволяє їм скоротити свій графік до чотирьох днів. Німеччина. У рамках шестимісячної пілотної програми у 2023−2024 роках 41 організація запровадила 4-денний робочий тиждень із багатообіцяючими результатами, оскільки 73% компаній прагнули продовжувати нову практику після закінчення програми. Ісландія. Експерименти зі скорочення робочого тижня тут тривали з 2015 до 2019 року. Зрештою до 2022 року понад 51% працівників країни перейшли на 4-денний робочий тиждень, що значно підвищило добробут і продуктивність працівників. Данія. Хоча офіційно країна не запровадила 4-денний робочий тиждень, тут і так середній робочий тиждень складає лише 37 годин. Австралія. У серпні 2022 року загалом 26 австралійських компаній розпочали пілотну програму за 4-денним робочим тижнем. Іспанія. Пілотний проект був реалізований у 2023 році у Валенсії, торкнувшись 360 000 працівників. Тепер уряд розгортає трирічну пробну програму, щоб заохотити компанії прийняти цю практику. ОАЕ. У січні 2022 року місто Шарджа стало першим еміратом, який запровадив 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Хоча цей крок ще не став загальнонаціональною політикою, він викликав розмови в ОАЕ про потенціал ширшого розгортання.

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УНІАН За матеріалами:

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