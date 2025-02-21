Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили

Світ
55
Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили
Чотириденній робочий тиждень стає трендом: де запровадили
У світі з’являється усе більше прихильників встановлення офіційного чотириденного робочого тижня.
Про це пише Condé Nast Traveler.
Рух за впровадження чотириденного робочого тижня очолює організація 4 Day Week Global, яка запустила свою кампанію в Німеччині наприкінці 2023 року. Активісти просувають принцип «100−80−100»: 100% зарплати, 80% робочих годин і 100% продуктивності.
Рух надихається успішними експериментами з коротким робочим тижнем в Іспанії, Великій Британії та Португалії. Вони показали, що працюючи трохи менше, працівники почуваються більш задоводеними балансом між особистим життям і роботою, а тому працюють ефективніше, виконуючи той же обсяг роботи за меншу кількість робочих годин.
Автори публікації також наводять досвід 10 країн, де в тій чи іншій мірі поекспериментували з коротким робочим тижнем:
  1. Японія. З квітня 2025 року в столиці Японії Токіо вводиться 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Ініціатива, оголошена в грудні 2024 року, спрямована на боротьбу зі зниженням рівня народжуваності в країні і передчасними смертями від надмірної втоми.
  2. Бельгія. Перша європейська країна, яка законодавчо запровадила 4-денний робочий тиждень у 2022 році в рамках зусиль з відновлення після пандемії. Хоча працівники все ще повинні працювати 40 годин на тиждень, політика дозволяє їм скоротити свій графік до чотирьох днів.
  3. Німеччина. У рамках шестимісячної пілотної програми у 2023−2024 роках 41 організація запровадила 4-денний робочий тиждень із багатообіцяючими результатами, оскільки 73% компаній прагнули продовжувати нову практику після закінчення програми.
  4. Ісландія. Експерименти зі скорочення робочого тижня тут тривали з 2015 до 2019 року. Зрештою до 2022 року понад 51% працівників країни перейшли на 4-денний робочий тиждень, що значно підвищило добробут і продуктивність працівників.
  5. Данія. Хоча офіційно країна не запровадила 4-денний робочий тиждень, тут і так середній робочий тиждень складає лише 37 годин.
  6. Австралія. У серпні 2022 року загалом 26 австралійських компаній розпочали пілотну програму за 4-денним робочим тижнем.
  7. Іспанія. Пілотний проект був реалізований у 2023 році у Валенсії, торкнувшись 360 000 працівників. Тепер уряд розгортає трирічну пробну програму, щоб заохотити компанії прийняти цю практику.
  8. ОАЕ. У січні 2022 року місто Шарджа стало першим еміратом, який запровадив 4-денний робочий тиждень для державних службовців. Хоча цей крок ще не став загальнонаціональною політикою, він викликав розмови в ОАЕ про потенціал ширшого розгортання.
Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

💰Вибрати депозит

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.