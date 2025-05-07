У Польщі запровадять скорочений робочий тиждень: коли й для кого — Finance.ua

У Польщі запровадять скорочений робочий тиждень: коли й для кого Сьогодні 12:04 — Особисті фінанси

У Польщі запровадять скорочений робочий тиждень: коли й для кого

У 2026 році в Польщі стартує оплачуваний пілотний проєкт для компаній та установ. Головна умова — гарантія незмінної зарплати для працівників.

Про це повідомляє Gremi Personal.

28 квітня міністерка родини, праці та соціальної політики Агнешка Джем’янович-Бонк оголосила про запуск добровільного пілотного проєкту для роботодавців. Деталі ініціативи мають бути оприлюднені до кінця червня, але вже зараз відомо дещо важливе.

Скорочення 40-годинного робочого тижня у Польщі обговорюється давно, але багато експертів вважають, що його загальне впровадження наразі є нереалістичним. Основна причина — це можливе зниження прибутків бізнесу, особливо у виробничому та сервісному секторах. Крім того, не всі працівники готові працювати менше, якщо це негативно позначиться на рівні їхньої оплати.

Попри це, деякі польські міста вже експериментують зі скороченим графіком. Наприклад, у 2024 році у Влоцлавеку та Лешно запровадили 35-годинний робочий тиждень. У Влоцлавеку нововведення охопило міську адміністрацію, спортивні та культурні установи. Цим користуються вже кілька тисяч працівників.

Пілотний проєкт

28 квітня 2025 року під час дебатів «Скорочення робочого часу — це вже відбувається!» міністерка Джем’янович-Бонк офіційно оголосила запуск пілотного проєкту.

«Настав час скоротити робочий час поляків і польок — звісно, зі збереженням поточного рівня зарплати», — наголосила вона.

Участь у проєкті буде добровільною. Долучитися зможуть компанії, органи місцевої влади, фонди та профспілки. Головна умова — гарантія незмінної зарплати для працівників. Протягом пілоту тестуватимуть різні моделі: зменшення тривалості робочих днів, скорочення кількості робочих днів на тиждень тощо.

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На перший рік реалізації виділять 10 млн злотих із Фонду праці. Якщо ініціатива зацікавить велику кількість учасників, фінансування збільшать у наступному році. Деталі програми буде оголошено до 30 червня 2025 року. Старт — з 2026 року. Кожен роботодавець зможе отримати до 1 млн злотих на впровадження коротшого тижня.

Заступник міністра праці Себастьян Гаєвський висловив сподівання, що законодавчі зміни, які стосуються скороченого робочого тижня, буде підготовлено до кінця поточної каденції Сейму — тобто до 2027 року.

Які переваги має скорочений робочий тиждень

Міністерка Джем’янович-Бонк пояснила запуск пілоту результатами досліджень, які показують:

покращення фізичного та психічного здоров’я працівників;

зменшення ризику професійного вигорання;

скорочення кількості лікарняних;

менше помилок під час виконання обов’язків.

«Скорочення робочого часу не погіршує фінансові показники компаній», — підкреслила вона.

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Опитування міністерства засвідчують, що понад 60% працівників підтримують ідею коротшого робочого тижня, якщо їхня зарплата не зменшиться.

«Існує багато варіантів скорочення робочого часу: можна зменшити кількість годин у конкретні дні, зменшити кількість робочих днів на тиждень або подовжити відпустки. Такі підходи вже працюють як у Польщі, так і за кордоном», — зазначила міністерка.

Вона також повідомила, що найближчими тижнями у міністерстві створять робочу групу. Її завдання — моніторинг пілоту, підтримка його впровадження та розробка законодавчих рекомендацій.

Довідка Finance.ua:

скорочення робочого часу покращує добробут працівників, при цьому продуктивність залишається на рівні або навіть зростає, свідчить німецьке дослідження, проведене Університетом Мюнстера під керівництвом професора Юлії Бакманн і доктора Фелікса Хоха;

у Великій Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень. Компанії перейшли на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати для працівників, у них працюють понад пʼять тисяч людей;

у 2021 році Японія, відома своєю культурою перепрацювань, запровадила ініціативу зі скорочення робочого часу. Проте навіть зараз працівники не поспішають переходити на чотириденний робочий тиждень.

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