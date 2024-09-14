Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників — Finance.ua

Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників
Найближчим часом український ринок праці залишатиметься в стабільному стані: різких змін у кількості вакансій чи хвилі звільнень не передбачається.
Про це свідчать дані опитування Національного банку України.
Проте деякі компанії, які планують коригувати чисельність персоналу, мають негативні прогнози: звільнення працівників будуть відбуватися частіше, ніж найм нових спеціалістів майже в усіх основних секторах.
Зокрема, підприємства сфери промисловості:
- залишатимуть поточну кількість працівників — 78%;
- найматимуть нових — 8%;
- проводитимуть звільнення — 14%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Сфера будівництва стала єдиною, де кількість компаній, які планують звільнення, не домінуватиме над тими, хто готується розширювати штат.
- наймати нових працівників збираються 13% компаній;
- звільняти працівників — лише 4%;
- підприємства, що планують залишати поточну кількість працівників — 83%.
Нагадаємо, як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.
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