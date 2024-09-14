Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників — Finance.ua
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Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників

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Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників
Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників
Найближчим часом український ринок праці залишатиметься в стабільному стані: різких змін у кількості вакансій чи хвилі звільнень не передбачається.
Про це свідчать дані опитування Національного банку України.
Проте деякі компанії, які планують коригувати чисельність персоналу, мають негативні прогнози: звільнення працівників будуть відбуватися частіше, ніж найм нових спеціалістів майже в усіх основних секторах.
Зокрема, підприємства сфери промисловості:
  • залишатимуть поточну кількість працівників — 78%;
  • найматимуть нових — 8%;
  • проводитимуть звільнення — 14%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.
Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників
Сфера будівництва стала єдиною, де кількість компаній, які планують звільнення, не домінуватиме над тими, хто готується розширювати штат.
  • наймати нових працівників збираються 13% компаній;
  • звільняти працівників — лише 4%;
  • підприємства, що планують залишати поточну кількість працівників — 83%.
Українські компанії більше скорочуватимуть персонал, ніж найматимуть нових працівників
Нагадаємо, як повідомляють в Держстаті, зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Так, доларова зарплата перевищила довоєнний рівень.
Середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у другому кварталі 2024 року на 22,1% до 20 964 гривень.

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За матеріалами:
Обозреватель
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