У Великій Британії сотні компаній впроваджують скорочений робочий тиждень — Finance.ua

У Великій Британії сотні компаній впроваджують скорочений робочий тиждень
У Великій Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень.
Про це пише The Guardian.
Які компанії скоротили робочий тиждень
Компанії перейшли на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати для працівників, у них працюють понад пʼять тисяч людей.
На чотири робочі дні перейшли здебільшого благодійні, маркетингові й технологічні організації.
Чому компанії обирають чотириденний тиждень
Прихильники чотириденного тижня кажуть, що пʼятиденна модель — це «пережиток попередньої економічної епохи».
Натомість чотириденний робочий тиждень дає людям на 50% більше вільного часу, що дозволяє їм жити щасливішим і повноціннішим життям.
Також компанії вважають, що чотириденний робочий тиждень допомагає залучати і втримувати працівників, а також підвищує продуктивність роботи.
На чотириденний робочий тиждень найбільше переходять лондонські компанії — 59 із загальної кількості.
Як змінилися погляди на роботу
Водночас це свідчить про зміни в корпоративній культурі, які відбулися після пандемії Covid-19. Досі багато працівників хочуть продовжувати працювати з дому.
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Молоді працівники більш схильні виступати проти традиціних схем роботи.
Серед працівників віком 18−34 років у Великій Британії 78% вважають, що чотириденний робочий тиждень стане нормою за пʼять років.
Також 65% не хочуть повертатися до повного робочого дня в офісі.
Нагадаємо, дослідження Університету Мюнстера (Німеччина) свідчить, що скорочення робочого часу покращує добробут працівників, при цьому продуктивність залишається на високому рівні або навіть зростає.
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