У Великій Британії сотні компаній впроваджують скорочений робочий тиждень — Finance.ua

У Великій Британії сотні компаній впроваджують скорочений робочий тиждень Сьогодні 18:21 — Світ

У Великій Британії сотні компаній впроваджують скорочений робочий тиждень, Фото: freepik

У Великій Британії 200 компаній перейшли на чотириденний робочий тиждень.

Про це пише The Guardian.

Які компанії скоротили робочий тиждень

Компанії перейшли на чотириденний робочий тиждень без втрати зарплати для працівників, у них працюють понад пʼять тисяч людей.

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На чотири робочі дні перейшли здебільшого благодійні, маркетингові й технологічні організації.

Чому компанії обирають чотириденний тиждень

Прихильники чотириденного тижня кажуть, що пʼятиденна модель — це «пережиток попередньої економічної епохи».

Натомість чотириденний робочий тиждень дає людям на 50% більше вільного часу, що дозволяє їм жити щасливішим і повноціннішим життям.

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Також компанії вважають, що чотириденний робочий тиждень допомагає залучати і втримувати працівників, а також підвищує продуктивність роботи.

На чотириденний робочий тиждень найбільше переходять лондонські компанії — 59 із загальної кількості.

Як змінилися погляди на роботу

Водночас це свідчить про зміни в корпоративній культурі, які відбулися після пандемії Covid-19. Досі багато працівників хочуть продовжувати працювати з дому.

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Молоді працівники більш схильні виступати проти традиціних схем роботи.

Серед працівників віком 18−34 років у Великій Британії 78% вважають, що чотириденний робочий тиждень стане нормою за пʼять років.

Також 65% не хочуть повертатися до повного робочого дня в офісі.

Нагадаємо, дослідження Університету Мюнстера (Німеччина) свідчить , що скорочення робочого часу покращує добробут працівників, при цьому продуктивність залишається на високому рівні або навіть зростає.

The Village Україна За матеріалами:

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