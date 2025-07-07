Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики — Finance.ua
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Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики

Казна и Политика
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Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики
Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики
Министерство социальной политики готовит законопроект, предусматривающий единую формулу индексации пенсий для всех категорий пенсионеров.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС.
Жолнович подчеркнула, что привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена.
«Когда мы пенсию переводим на уровень инфляции — обновляем, осовремениваем — но по единым стандартам, единым правилам», — сказала она.
Министр напомнила, что для людей, получающих пенсии по специальным законам, предусмотрена дополнительная льгота — индексация на уровень инфляции, которая есть для всех.
«Я считаю, на самом деле, совершенно бессмысленна. Когда человек, который уже 10−15 лет пенсионер, имеет право обратиться, чтобы ему полностью пересчитали пенсию и посчитали ее от заработка человека, который сегодня работает на подобной должности», — сказала Жолнович.
По ее мнению, это нонсенс.
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«Потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются. Берем ГСЧС. Даже ГСЧС 20 лет назад и теперь — это разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад — это максимум маршировки по плацу. А сегодня — это когда люди из окопов не вылезают», — пояснила министр.
По ее словам, это невозможно сочетать.
«Невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который находится в окопе», — добавила Жолнович.
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Напомним, ранее первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявляла, что в этом году пока не планируется дополнительных повышений или пересмотров пенсий. По ее словам: «У нас есть норма закона, общего пенсионного закона, так называемого. Он определяет, что индексация производится раз в год. Мы ее уже в этом году провели. Поэтому не планируется в этом году, по состоянию на данный момент, дополнительных повышений, пересмотров пенсий».
После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такая пенсия имеет 398 тысяч граждан (3,9%).
По материалам:
РБК-Україна
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