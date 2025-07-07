Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики — Finance.ua

Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Пенсии в Украине будут индексировать по единому стандарту: что предлагает Минсоцполитики

Министерство социальной политики готовит законопроект, предусматривающий единую формулу индексации пенсий для всех категорий пенсионеров.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время эфира с ЦЭС.

Жолнович подчеркнула, что привязка специальных пенсий к росту зарплат будет отменена.

«Когда мы пенсию переводим на уровень инфляции — обновляем, осовремениваем — но по единым стандартам, единым правилам», — сказала она.

Министр напомнила, что для людей, получающих пенсии по специальным законам, предусмотрена дополнительная льгота — индексация на уровень инфляции, которая есть для всех.

«Я считаю, на самом деле, совершенно бессмысленна. Когда человек, который уже 10−15 лет пенсионер, имеет право обратиться, чтобы ему полностью пересчитали пенсию и посчитали ее от заработка человека, который сегодня работает на подобной должности», — сказала Жолнович.

По ее мнению, это нонсенс.

Читайте также У каждого пятого пенсионера в Украине есть спецпенсия: что планирует изменить правительство

«Потому что все равно объем задач на каждой должности меняется. Риски меняются. Берем ГСЧС. Даже ГСЧС 20 лет назад и теперь — это разные вызовы. Берем кадровых военных. 20 лет назад — это максимум маршировки по плацу. А сегодня — это когда люди из окопов не вылезают», — пояснила министр.

По ее словам, это невозможно сочетать.

«Невозможно претендовать на заработок сегодняшнего солдата, который находится в окопе», — добавила Жолнович.

Читайте также В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 4 тысяч гривен

Напомним, ранее первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак заявляла , что в этом году пока не планируется дополнительных повышений или пересмотров пенсий. По ее словам: «У нас есть норма закона, общего пенсионного закона, так называемого. Он определяет, что индексация производится раз в год. Мы ее уже в этом году провели. Поэтому не планируется в этом году, по состоянию на данный момент, дополнительных повышений, пересмотров пенсий».

После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн. Каждый третий украинский пенсионер получает 3340 грн пенсии ($80). В общей сложности это более 3 млн человек. В то же время благодаря индексации почти в 7 раз стало меньше украинцев, чьи выплаты меньше 3 000 грн. Сейчас такая пенсия имеет 398 тысяч граждан (3,9%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.