В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 4 тысяч гривен — Finance.ua

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 4 тысяч гривен Сегодня 15:01 — Личные финансы

В Украине предлагают повысить минимальную пенсию до 4 тысяч гривен

Пенсионная система в Украине требует пересмотра, а средняя пенсия должна составлять не менее 40% средней зарплаты.

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

График: Даниил Гетманцев

По его словам, сейчас в Украине пенсия покрывает всего около 27% средней зарплаты.

«Для сравнения, в Польше этот показатель составляет 57%, в Румынии — 48%, а в Греции — 78%. Тенденция к снижению этого показателя длится уже десять лет», — сообщил нардеп.

Глава профильного комитета обратил внимание, что процент замещения трудовых доходов пенсией, один из ключевых показателей для обеспечения нормального уровня жизни и комфортной старости, последние десять лет снижался. Эта тенденция в последние годы была, в частности, и следствием предыдущей «пенсионной реформы», когда коэффициент каждого года трудового стажа для расчета пенсии был снижен с 1,35% до 1%.

Что нужно изменить

Гетманцев отмечает необходимость пересмотра принципов начисления и индексации пенсий, чтобы размер выплат отражал реальный трудовой вклад человека. По его мнению, первым шагом должно стать повышение минимальной пенсии как минимум до 4 тысяч гривен.

«Мы должны наконец-то системно заняться пенсионным вопросом — от детенизации выплат зарплат, отмены спецпенсий избранным кастам госслужащих до введения обязательного накопительного уровня пенсионной системы. К сожалению, полномасштабная война точно не придаст устойчивости пенсионной системе в ее действующем виде, поэтому медлить с принятием решений точно не стоит», — подытожил нардеп.

Справка Finance.ua:

по состоянию на апрель 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 6 341 грн, а минимальная — 2 800 грн. По данным Opendatabot, благодаря индексации количество людей, получающих менее 3 тыс. грн, уменьшилось в 7 раз. Сейчас такую ​​низкую пенсию получают 398 тыс. человек (3,9%). Еще 3 млн человек (29%) получают пенсию чуть выше среднего по стране — 6 860 грн;

средняя заработная плата за май 2025 года, которую Пенсионный фонд Украины учитывает для расчета пенсий, составила 20 355,40 грн, за год этот показатель вырос более чем на 3 тыс. грн.

жители столицы и индустриальных регионов получают самые высокие пенсионные выплаты в Украине. В то же время на западе страны пенсии ниже. Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве — 8 708 гривен. Далее следуют Донецкая (7814 гривен), Луганская (7314 гривен), Днепропетровская (7082 гривны) и Киевская области (6671 гривна). Самые низкие пенсии в Тернопольской (4931 гривна), Черновицкой (5100 гривен) и Закарпатской (5175 гривен) областях.

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