Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати — Finance.ua

Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати Сьогодні 08:17 — Особисті фінанси

Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати, Фото: freepik

Жителі столиці та індустріальних регіонів отримують найвищі пенсійні виплати в Україні. Водночас на заході країни пенсії нижчі.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Де найвищі пенсії

За даними на 1 квітня 2025 року серед регіонів України найвищі пенсії в Києві — 8 708 гривень.

Далі йдуть Донецька (7 814 гривень), Луганська (7 314 гривень), Дніпропетровська (7 082 гривні) та Київська області (6 671 гривня).

Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 931 гривня), Чернівецькій (5 100 гривень) і Закарпатській (5 175 гривень) областях.

6341,11 гривні. Нагадаємо, середня пенсія українців з початку року зросла на 552 гривень і становить

Найбільше з початку року зросли пенсії, або довічне грошове утримання, суддів. Йдеться про зростання до 1281 гривень — тепер судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні.

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