Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати — Finance.ua
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Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати

Особисті фінанси
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Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати
Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати, Фото: freepik
Жителі столиці та індустріальних регіонів отримують найвищі пенсійні виплати в Україні. Водночас на заході країни пенсії нижчі.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України.

Де найвищі пенсії

За даними на 1 квітня 2025 року серед регіонів України найвищі пенсії в Києві — 8 708 гривень.
Далі йдуть Донецька (7 814 гривень), Луганська (7 314 гривень), Дніпропетровська (7 082 гривні) та Київська області (6 671 гривня).
Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 931 гривня), Чернівецькій (5 100 гривень) і Закарпатській (5 175 гривень) областях.
Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати
Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати
Пенсіонери з яких регіонів отримують найвищі виплати
Нагадаємо, середня пенсія українців з початку року зросла на 552 гривень і становить 6341,11 гривні.
Найбільше з початку року зросли пенсії, або довічне грошове утримання, суддів. Йдеться про зростання до 1281 гривень — тепер судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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