Деяким українціям підвищили пенсію на майже 1300 гривень — Finance.ua

Деяким українціям підвищили пенсію на майже 1300 гривень Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Перевести в готівку гроші з карти тепер можна в будь-якій торговій мережі, — Третьякова

Середня пенсія українців з початку року зросла на 552 гривень і становить 6341,11 гривні.

Про це стало відомо зі статистичних даних Пенсійного фонду станом на 11 квітня 2025 року.

Найбільше з початку року зросли пенсії, чи довічне грошове утримання, суддів. Йдеться про зростання до 1281 гривень — тепер судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні.

Загалом наразі 10,3 мільйона українців отримують пенсії. Найбільша частка пенсіонерів отримують пенсію за віком, а саме — 7,5 мільйона осіб.

Решта українців отримують пенсію за вислугу років (середній розмір таких виплат наразі становить 12,3 тисячі гривень), соціальні пенсії, пенсії по інвалідності.

На пенсии За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.