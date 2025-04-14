Деяким українціям підвищили пенсію на майже 1300 гривень — Finance.ua
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Деяким українціям підвищили пенсію на майже 1300 гривень

Особисті фінанси
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Перевести в&nbsp;готівку гроші з&nbsp;карти тепер можна в&nbsp;будь-якій торговій мережі,&nbsp;— Третьякова
Перевести в готівку гроші з карти тепер можна в будь-якій торговій мережі, — Третьякова
Середня пенсія українців з початку року зросла на 552 гривень і становить 6341,11 гривні.
Про це стало відомо зі статистичних даних Пенсійного фонду станом на 11 квітня 2025 року.
Найбільше з початку року зросли пенсії, чи довічне грошове утримання, суддів. Йдеться про зростання до 1281 гривень — тепер судді отримуватимуть пенсійні виплати в розмірі 108 321,6 гривні.
Загалом наразі 10,3 мільйона українців отримують пенсії. Найбільша частка пенсіонерів отримують пенсію за віком, а саме — 7,5 мільйона осіб.
Решта українців отримують пенсію за вислугу років (середній розмір таких виплат наразі становить 12,3 тисячі гривень), соціальні пенсії, пенсії по інвалідності.
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