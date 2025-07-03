У каждого пятого пенсионера в Украине есть спецпенсия: что планирует изменить правительство — Finance.ua

У каждого пятого пенсионера в Украине есть спецпенсия: что планирует изменить правительство Сегодня 08:02 — Личные финансы

У каждого пятого пенсионера в Украине есть спецпенсия: что планирует изменить правительство

Сегодня примерно каждому пятому украинцу пенсии начислены по специальному закону. Такой режим начисления действует в шести сферах.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, передает Укринформ.

«У нас сегодня ориентировочно каждый пятый пенсионер — это человек со специальной пенсией. В Украине насчитывается 11 разных законов, регулирующих назначение пенсионных выплат. Часть из них уже утратили силу, например, закон о государственной службе, о Национальном банке, о СМИ и т. д. Эти специальные системы уже интегрированы в общую пенсионную систему. Но остаются шесть больших сфер, где хранятся специальные пенсионные системы. Это, в частности, шахтеры, прокуратура, судьи, чернобыльское законодательство и самая большая категория — это лица, уволенные с военной службы», — рассказала Марчак.

Она разъяснила, что специальными законодательными нормами предусмотрено несколько важных отличий назначения таких пенсий. Во-первых, речь идет о более раннем льготном праве выхода на отдых. По некоторым законам такое право наступает, например, уже в 45 лет. И есть, по словам первого заместителя министра, даже случаи назначения пенсий работникам в возрасте до 40 лет.

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«Самое плохое, на мой взгляд, следствие таких норм — это то, что мы вымываем с рынка труда значительное количество людей трудоспособного возраста. Сегодня у нас большой дефицит на рынке труда, который не закрывается текущими кандидатами. И льготный возраст выхода на пенсию — это одна из тех сфер, где есть потенциал для уменьшения этого дефицита», — сказала Марчак

Второе отличие спецпенсий касается требований к стажу. Если по закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» требования к стажу составляют от 30 лет, то в специальных пенсионных системах почти везде идет речь об обязательности стажа в 20−25 лет. И существенно ниже требования к минимальному пенсионному возрасту.

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«Третья большая льгота, характерная для специальных пенсионных систем, — это отдельная формула начисления выплат, гораздо более привилегированная по сравнению с обычной пенсионной. По общему пенсионному закону коэффициент замещения (доля заработной платы, которая покрывается пенсионной выплатой) должен составлять не менее 40%. К примеру, у шахтеров это 80%, у силовиков — 65%, у прокуроров — 60%, у судей — 50%. Кое-где фактические коэффициенты могут превышать и 100%. К примеру, у нас есть решение судов, по которым прокурор при заработной плате в 13 тыс. грн получил пенсию в 97 тыс. грн», — отметила замминистра.

Что касается работников органов прокуратуры, скандал вокруг заоблачных пенсий, который в прошлом году повлек за собой волну общественного возмущения, что привело наконец к отставке Генерального прокурора, то в этом секторе есть еще и дополнительные льготы, установленные нормами закона «О прокуратуре».

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«По этому закону прокуроры могут получать параллельно с заработной платой пенсию за выслугу лет, чего даже в других специальных системах не предусмотрено. Именно эту норму и пытается убрать законопроект, подготовленный Комитетом по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, который готов ко второму чтению в парламенте», — добавила Марчак.

По ее словам, сегодня Министерство соцполитики совместно с профильным комитетом работает над реформированием системы спецпенсий. В частности, предлагается ввести отдельные профессиональные системы, повышенные выплаты, в которых будут обеспечены повышенными размерами взносов в них.

«Коллеги из разных органов со специальным статусом часто говорят о том, что перспектива повышенных пенсий является частью мотивационного пакета для человека, когда он трудоустраивается к ним. Мы убеждены, что мотивационный пакет должен быть сфокусирован на заработной плате и комфортных условиях для работы. А пенсионная система должна быть справедливой прежде всего», — подчеркнула Марчак.

Укрінформ По материалам:

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