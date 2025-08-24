Из чего состоит доход и бонусы военнослужащего — Finance.ua

Из чего состоит доход и бонусы военнослужащего Сегодня 21:14 — Личные финансы

Из чего состоит доход и бонусы военнослужащего

Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, где каждый сможет узнать об окладах, дополнительных вознаграждениях и соцгарантиях.

Об этом говорится в сообщении ВМС ВС Украины.

Читайте также Как военным и ветеранам получить выплаты ко Дню Независимости — разъяснение юристов

Теперь у каждого военнослужащего будет возможность на одном сайте узнать, из чего состоит его доход, как он рассчитывается и какие дополнительные вознаграждения существуют.

Ежемесячное денежное довольствие включает:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет.

При этом размер оклада зависит от должности, звания, стажа и условий службы.

Читайте также В Резерв+ появилась возможность уплатить штраф за непостановку на военный учет по новому адресу

Единовременные выплаты при заключении первого контракта в 2025 году составляют: рядовой состав — 24 224 грн (3 года), сержанты и старшины — 27 252 грн (3+ года), офицеры — 30 280 грн (1+ год).

Дополнительные вознаграждения предусматривают:

100 тыс. грн — за службу на передовой до ротного опорного пункта;

70 тыс. грн — за выполнение боевых заданий в течение 30 дней;

50 тыс. грн — служба в подразделениях военного управления на передовой;

30 тыс. грн — за спецзадание, разминирование, ПВО и интенсивную подготовку.

Для раненых военных предусмотрено ежемесячное обеспечение по должности (не менее 20 100 грн) и дополнительно 100 тыс. грн на лечение и восстановление в течение до 4 месяцев.

Читайте также Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения

Социальные гарантии включают ежегодную помощь на оздоровление (в размере месячного обеспечения), сохранение всех выплат и 100 тыс. грн семье в случае плена или пропажи без вести, а в случае гибели — 15 млн грн семье.

Детали и калькулятор расчета доступны на social.mil.gov.ua

Напомним, ко Дню Независимости военные, ветераны, семьи погибших и жертвы нацистских преследований получат разовые денежные выплаты — до 3100 гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.