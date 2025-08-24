Из чего состоит доход и бонусы военнослужащего — Finance.ua
Из чего состоит доход и бонусы военнослужащего
Из чего состоит доход и бонусы военнослужащего
Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, где каждый сможет узнать об окладах, дополнительных вознаграждениях и соцгарантиях.
Об этом говорится в сообщении ВМС ВС Украины.
Теперь у каждого военнослужащего будет возможность на одном сайте узнать, из чего состоит его доход, как он рассчитывается и какие дополнительные вознаграждения существуют.
Ежемесячное денежное довольствие включает:
  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавку за выслугу лет.
При этом размер оклада зависит от должности, звания, стажа и условий службы.
Единовременные выплаты при заключении первого контракта в 2025 году составляют: рядовой состав — 24 224 грн (3 года), сержанты и старшины — 27 252 грн (3+ года), офицеры — 30 280 грн (1+ год).
Дополнительные вознаграждения предусматривают:
  • 100 тыс. грн — за службу на передовой до ротного опорного пункта;
  • 70 тыс. грн — за выполнение боевых заданий в течение 30 дней;
  • 50 тыс. грн — служба в подразделениях военного управления на передовой;
  • 30 тыс. грн — за спецзадание, разминирование, ПВО и интенсивную подготовку.
Для раненых военных предусмотрено ежемесячное обеспечение по должности (не менее 20 100 грн) и дополнительно 100 тыс. грн на лечение и восстановление в течение до 4 месяцев.
Социальные гарантии включают ежегодную помощь на оздоровление (в размере месячного обеспечения), сохранение всех выплат и 100 тыс. грн семье в случае плена или пропажи без вести, а в случае гибели — 15 млн грн семье.
Детали и калькулятор расчета доступны на social.mil.gov.ua.
Напомним, ко Дню Независимости военные, ветераны, семьи погибших и жертвы нацистских преследований получат разовые денежные выплаты — до 3100 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
Payment systems