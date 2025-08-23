На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта Сегодня 21:13 — Личные финансы

На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта

Украинцы традиционно рассматривают для инвестирования такие инструменты, как ОВГЗ, недвижимость, земля или криптовалюты . Однако задумывались ли вы о возможности инвестировать в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? Это способ «убить двух зайцев»: с одной стороны, вы формируете сбережения на будущее, с другой — обеспечиваете себе финансовую поддержку на пенсии без дополнительных забот.

Именно об НПФ и их пользе во время InvestFest и рассказала Head of Sales & Marketing OTP Capital — Светлана Парандий.

Первой темой, которую затронула спикер, была подготовка к пенсии. В частности, Парандий привела примеры европейских стран, где пенсионное планирование является привычной практикой, и отметила, что в Украине этот инструмент пока имеет низкий уровень популярности.

Так, если в Европе и мире система пенсионного обеспечения состоит из трех составляющих: обязательная (базовая выплата — социальная защита), обязательная — зависимая от дохода (накопительная пенсия, направленная на сохранение уровня жизни) и добровольная — зависимая от доходов (накопительная самостоятельная — дополнительная гибкость). В Украине же доступен только 1 и 3 пункты, потому что 2-й на сегодняшний день государством не введен.

Чтобы лучше понимать ситуацию с НПФ в Европе и Украине, Парандий привела пример Нидерландов, Исландии и Дании, сравнив показатели с нами. И, отметим, что здесь ситуация очень печальная…

Как видим, коэффициент замещения (когда размер пенсии равен зарплате. — Ред.), значительно ниже того, что есть в Европе. Более того, сейчас большинство пенсионеров получают пенсию 5 тыс. гривен, а то и меньше — что, в конце концов, не покрывает базовых потребностей и является самым низким показателем в Европе.

Если коротко говорить о пенсионной системе в Украине, то, по словам Парандий, влияет демографический кризис, ведь каждый из работающих получает одного пенсионера. Понимая всю ту боль, на помощь, собственно, и приходит НПФ.

Так что же дает НПФ человеку, решившему в него вложиться?

Первое — с НПФ работают все три уровня пенсионной системы — формирование будущих доходов из разных источников.

Второй момент — участие в накоплении как работодателя, так и работника. Также следует отметить: обязательность накопительных систем, налоговые стимулы (уменьшение налоговой нагрузки) и эффективное управление денежными средствами (инвестирование с целью их приумножения).

Отметим, что в Украине рынок НПФ все же растет. Ниже — показатели НПФ в цифрах.

Head of Sales & Marketing OTP Capital отметила, что НПФ это о: гибкости, безопасности и выгоде.

Что касается третьего уровня, то Парандий отметила тот факт, что третий уровень не популяризируется государством, а уровень финансовой грамотности у населения достаточно низкий (8−9% населения).

На какую пенсию можно накопить, если начать откладывать уже сейчас?

Парандий привела пример сумм, если ежемесячно откладывать: 300, 500, 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. гривен.

В заключение Парандий показала, какую доходность генерирует фонд, если сравнивать с инфляцией.

Как видим, только в трех случаях инфляция съела доходность от НПФ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.