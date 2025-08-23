На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта

Личные финансы
20
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
Украинцы традиционно рассматривают для инвестирования такие инструменты, как ОВГЗ, недвижимость, земля или криптовалюты. Однако задумывались ли вы о возможности инвестировать в негосударственные пенсионные фонды (НПФ)? Это способ «убить двух зайцев»: с одной стороны, вы формируете сбережения на будущее, с другой — обеспечиваете себе финансовую поддержку на пенсии без дополнительных забот.
Именно об НПФ и их пользе во время InvestFest и рассказала Head of Sales & Marketing OTP Capital — Светлана Парандий.
Первой темой, которую затронула спикер, была подготовка к пенсии. В частности, Парандий привела примеры европейских стран, где пенсионное планирование является привычной практикой, и отметила, что в Украине этот инструмент пока имеет низкий уровень популярности.
Так, если в Европе и мире система пенсионного обеспечения состоит из трех составляющих: обязательная (базовая выплата — социальная защита), обязательная — зависимая от дохода (накопительная пенсия, направленная на сохранение уровня жизни) и добровольная — зависимая от доходов (накопительная самостоятельная — дополнительная гибкость). В Украине же доступен только 1 и 3 пункты, потому что 2-й на сегодняшний день государством не введен.
Чтобы лучше понимать ситуацию с НПФ в Европе и Украине, Парандий привела пример Нидерландов, Исландии и Дании, сравнив показатели с нами. И, отметим, что здесь ситуация очень печальная…
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
Как видим, коэффициент замещения (когда размер пенсии равен зарплате. — Ред.), значительно ниже того, что есть в Европе. Более того, сейчас большинство пенсионеров получают пенсию 5 тыс. гривен, а то и меньше — что, в конце концов, не покрывает базовых потребностей и является самым низким показателем в Европе.
Если коротко говорить о пенсионной системе в Украине, то, по словам Парандий, влияет демографический кризис, ведь каждый из работающих получает одного пенсионера. Понимая всю ту боль, на помощь, собственно, и приходит НПФ.
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
Так что же дает НПФ человеку, решившему в него вложиться?
Первое — с НПФ работают все три уровня пенсионной системы — формирование будущих доходов из разных источников.
Второй момент — участие в накоплении как работодателя, так и работника. Также следует отметить: обязательность накопительных систем, налоговые стимулы (уменьшение налоговой нагрузки) и эффективное управление денежными средствами (инвестирование с целью их приумножения).
Отметим, что в Украине рынок НПФ все же растет. Ниже — показатели НПФ в цифрах.
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
Head of Sales & Marketing OTP Capital отметила, что НПФ это о: гибкости, безопасности и выгоде.
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
Что касается третьего уровня, то Парандий отметила тот факт, что третий уровень не популяризируется государством, а уровень финансовой грамотности у населения достаточно низкий (8−9% населения).
На какую пенсию можно накопить, если начать откладывать уже сейчас?
Парандий привела пример сумм, если ежемесячно откладывать: 300, 500, 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. гривен.
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
В заключение Парандий показала, какую доходность генерирует фонд, если сравнивать с инфляцией.
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
Как видим, только в трех случаях инфляция съела доходность от НПФ.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииПенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems