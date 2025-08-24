В каких случаях работника могут оштрафовать в Польше — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких случаях работника могут оштрафовать в Польше

Личные финансы
17
В каких случаях работника могут оштрафовать в Польше
В каких случаях работника могут оштрафовать в Польше
В польском законодательстве четко определены случаи, когда работодатель может наказать работника финансово. Руководитель не может налагать штрафы и выбирать сумму наказания по собственному усмотрению. Максимальный размер штрафа и способ его взыскания с зарплаты работника регулируется Трудовым кодексом.
Издание inpoland рассказывает, когда работник может быть оштрафован в Польше.
Читайте также
Перед применением финансового взыскания руководитель обязан выслушать пояснения работника.
Уведомление о штрафе должно быть предоставлено работнику в письменной форме не позднее двух недель после получения информации о правонарушении и не позднее трех месяцев после его совершения.
Финансовое взыскание может быть наложено на работника, который:
  • на рабочем месте не соблюдается правила охраны труда или пожарной безопасности;
  • оставил рабочее место без уважительной причины;
  • явился на работу в нетрезвом состоянии или употреблял алкоголь на работе;
  • совершил другие нарушения основных обязанностей работника, определенных в трудовом распорядке или коллективном договоре.
Отмечается, за одноразовое правонарушение штраф не может превышать размер однодневной зарплаты работника, а общая сумма штрафов за месяц — не может превышать 1/10 от выплачиваемого «на руки» заработка.
Средства, полученные от финансовых штрафов, работодатель не может использовать по своему усмотрению — деньги должны быть направлены на улучшение условий на рабочем месте или помещений общего пользования и т. п.
Читайте также
Работник, не соглашающийся со штрафом, может подать письменное возражение в течение семи дней после получения уведомления о взыскании.
Работодатель обязан рассмотреть его и ответить в течение 14 дней. Если ответ не удовлетворяет работника, он может обратиться в суд.
Напомним, в настоящее время в Польше проживает около 1 миллиона украинских беженцев. Даже при прекращении огня значительная часть из них, вероятно, не вернется в Украину, ведь украинцы интегрировались в польский рынок труда.
Как отмечают наблюдатели Fitch, украинские беженцы существенно поддержали дефицитный рынок труда Польши и стимулировали экономический рост. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится.
По материалам:
inpoland
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems