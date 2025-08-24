В каких случаях работника могут оштрафовать в Польше — Finance.ua

В каких случаях работника могут оштрафовать в Польше
В польском законодательстве четко определены случаи, когда работодатель может наказать работника финансово. Руководитель не может налагать штрафы и выбирать сумму наказания по собственному усмотрению. Максимальный размер штрафа и способ его взыскания с зарплаты работника регулируется Трудовым кодексом.
Издание inpoland рассказывает, когда работник может быть оштрафован в Польше.
Перед применением финансового взыскания руководитель обязан выслушать пояснения работника.
Уведомление о штрафе должно быть предоставлено работнику в письменной форме не позднее двух недель после получения информации о правонарушении и не позднее трех месяцев после его совершения.
Финансовое взыскание может быть наложено на работника, который:
- на рабочем месте не соблюдается правила охраны труда или пожарной безопасности;
- оставил рабочее место без уважительной причины;
- явился на работу в нетрезвом состоянии или употреблял алкоголь на работе;
- совершил другие нарушения основных обязанностей работника, определенных в трудовом распорядке или коллективном договоре.
Отмечается, за одноразовое правонарушение штраф не может превышать размер однодневной зарплаты работника, а общая сумма штрафов за месяц — не может превышать 1/10 от выплачиваемого «на руки» заработка.
Средства, полученные от финансовых штрафов, работодатель не может использовать по своему усмотрению — деньги должны быть направлены на улучшение условий на рабочем месте или помещений общего пользования
и т. п.
Работник, не соглашающийся со штрафом, может подать письменное возражение в течение семи дней после получения уведомления о взыскании.
Работодатель обязан рассмотреть его и ответить в течение 14 дней. Если ответ не удовлетворяет работника, он может обратиться в суд.
Напомним, в настоящее время в Польше проживает около 1 миллиона украинских беженцев. Даже при прекращении огня значительная часть из них, вероятно, не вернется в Украину, ведь украинцы интегрировались в польский рынок труда.
Как отмечают наблюдатели Fitch, украинские беженцы существенно поддержали дефицитный рынок труда Польши и стимулировали экономический рост. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится.
Поделиться новостью
Также по теме
В каких случаях работника могут оштрафовать в Польше
Трудовой или гражданско-правовой договор: в чем разница
На какую пенсию можно рассчитывать благодаря НПФ — мнение эксперта
Сколько средств необходимо иметь при себе, чтобы пересечь границу с Польшей
Повлияет ли «Пакет школьника» на назначение субсидии: объяснение ПФУ
Как эффективно контролировать доходы и расходы: практические советы