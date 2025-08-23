Повлияет ли «Пакет школьника» на назначение субсидии: объяснение ПФУ — Finance.ua
Личные финансы
13
В Украине запустили новую программу поддержки семей с детьми «Пакет школьника», в рамках которой родители смогут получить 5 тысяч гривен на каждого первоклассника.
Повлияют ли эти выплаты на назначение субсидии, рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Как отмечено в постановлении Кабмина от 7 июля 2025 года № 809, на получение жилищной субсидии или других видов социальной помощи единовременная денежная помощь «Пакет школьника» не повлияет.

В ПФУ добавляют, что жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства, в который включают:
  • заработную плату;
  • пенсию;
  • стипендию (кроме социальной);
  • соцвыплаты;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы, а также денежные средства, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.
Напомним, выплата будет предоставляться одному из родителей первоклассника на банковскую карту со специальным режимом использования.
«Пакет школьника» будет доступен после того, как родители запишут ребенка в школу, школьная система передаст эту информацию в Пенсионный фонд и в «Дія» человеку поступит пуш-уведомление, что он может получить такую ​​помощь.
Далее лицо будет подтверждаться заявкой через «Дія», и на его специальную виртуальную карту в «Дія» зачислят деньги.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Payment systems