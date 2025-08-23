Сколько средств необходимо иметь при себе, чтобы пересечь границу с Польшей — Finance.ua

Сколько средств необходимо иметь при себе, чтобы пересечь границу с Польшей
Все иностранцы, въезжающие на территорию Польши, которая одновременно является территорией ЕС и Шенгенской зоны, должны подтвердить не только наличие действительного паспорта и, при необходимости, визы или карты побыта, но и финансовую состоятельность на время пребывания.
Об этом пишет издание inpoland.
Какие суммы нужно иметь:
- до 4 дней пребывания — минимум 300 злотых;
- более 4 дней — 75 злотых за каждый день;
- если обратный билет отсутствует, путешественник должен иметь деньги на обратную дорогу: 200 злотых для граждан соседних стран, 500 злотых для туристов из других стран ЕС и 2500 злотых для путешествующих из-за пределов Евросоюза.
Также важно иметь действительное медицинское страхование на весь период пребывания, которое будет покрывать расходы, по меньшей мере, на сумму 30 тыс. евро.
Полис должен гарантировать оплату неотложной помощи, госпитализации или возвращения в страну происхождения при чрезвычайных обстоятельствах.
Исключения
Лица, въезжающие на основании рабочей визы, визы с целью пользования правами по «Карте поляка» или карты побыту, могут не подтверждать наличие средств.
Для студентов и ученых установлено отдельное правило — на первые два месяца они должны иметь не менее 1270 злотых.
В случае отсутствия необходимых документов или средств пограничная служба может отказать во въезде даже при наличии действующей визы. Такое решение вступает в силу сразу, но подлежит обжалованию.
