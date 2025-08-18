Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения — Finance.ua

Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения
Кабинет Министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в действующее законодательство о доступе к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в защите государства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Законопроект предлагает отложить открытие свободного доступа к таким декларациям на один год после завершения военного положения. Сейчас действующая норма предусматривает публикацию на следующий день после его отмены.
«Введение этого изменения позволит предотвратить попадание в открытый доступ сведений, которые могут нести риски для военнослужащих и их семей», — объясняют в министерстве.
В частности, речь идет о данных о членах семей и местожительстве.
Основная цель законопроекта — не допустить возможности идентификации военных противником и повысить уровень безопасности защитников и их близких.
Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года. Вместе с тем начали действовать несколько изменений, касающихся военнообязанных. Это, в частности, бронирование, учет, прохождение военного обучения и службы.
Военнослужащие, которые увольняются в 2025 году, могут рассчитывать на ряд выплат. Их объем зависит от причин увольнения, продолжительности службы и конкретных обстоятельств, при которых она завершилась.
Министерство обороны разъяснило, что прекращение денежных выплат военнослужащим возможно только в исключительных случаях — в частности, в случае добровольной сдачи в плен или самовольного оставления части.
