Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения — Finance.ua

Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения

Кабинет Министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в действующее законодательство о доступе к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в защите государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Законопроект предлагает отложить открытие свободного доступа к таким декларациям на один год после завершения военного положения. Сейчас действующая норма предусматривает публикацию на следующий день после его отмены.

«Введение этого изменения позволит предотвратить попадание в открытый доступ сведений, которые могут нести риски для военнослужащих и их семей», — объясняют в министерстве.

В частности, речь идет о данных о членах семей и местожительстве.

Основная цель законопроекта — не допустить возможности идентификации военных противником и повысить уровень безопасности защитников и их близких.

Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года. Вместе с тем начали действовать несколько изменений, касающихся военнообязанных. Это, в частности, бронирование, учет, прохождение военного обучения и службы.

Военнослужащие, которые увольняются в 2025 году, могут рассчитывать на ряд выплат. Их объем зависит от причин увольнения, продолжительности службы и конкретных обстоятельств, при которых она завершилась.

Министерство обороны разъяснило, что прекращение денежных выплат военнослужащим возможно только в исключительных случаях — в частности, в случае добровольной сдачи в плен или самовольного оставления части.

