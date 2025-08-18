Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения

Казна и Политика
25
Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения
Кабмин поддержал отсрочку открытия деклараций военных после военного положения
Кабинет Министров одобрил законопроект, которым вносятся изменения в действующее законодательство о доступе к декларациям военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в защите государства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Законопроект предлагает отложить открытие свободного доступа к таким декларациям на один год после завершения военного положения. Сейчас действующая норма предусматривает публикацию на следующий день после его отмены.
«Введение этого изменения позволит предотвратить попадание в открытый доступ сведений, которые могут нести риски для военнослужащих и их семей», — объясняют в министерстве.
В частности, речь идет о данных о членах семей и местожительстве.
Читайте также
Основная цель законопроекта — не допустить возможности идентификации военных противником и повысить уровень безопасности защитников и их близких.
Напомним, в Украине продлили военное положение и мобилизацию до 5 ноября 2025 года. Вместе с тем начали действовать несколько изменений, касающихся военнообязанных. Это, в частности, бронирование, учет, прохождение военного обучения и службы.
Военнослужащие, которые увольняются в 2025 году, могут рассчитывать на ряд выплат. Их объем зависит от причин увольнения, продолжительности службы и конкретных обстоятельств, при которых она завершилась.
Министерство обороны разъяснило, что прекращение денежных выплат военнослужащим возможно только в исключительных случаях — в частности, в случае добровольной сдачи в плен или самовольного оставления части.
📢 Подписывайтесь на рассылку Finance.ua о деньгах. Эта рассылка — важный помощник в разумном обращении с деньгами. Практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка — 1 раз в 2 недели все на вашей почте. 🎯 Присоединиться можно здесь.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems