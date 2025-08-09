В ВСУ раскрыли детали, сколько иностранцев вступает в украинскую армию — Finance.ua

В ВСУ раскрыли детали, сколько иностранцев вступает в украинскую армию Сегодня 06:35

В ВСУ раскрыли детали, сколько иностранцев вступает в украинскую армию

В настоящее время в Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран. Около 40% - это представители Южной Америки.

Об этом рассказал и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский в комментарии hromadske.

Если в начале полномасштабного вторжения в ВСУ присоединялось 100−150 иностранцев за месяц, то сейчас, по его словам, эта цифра составляет примерно 600.

«Мы можем сказать, что процент присутствия других граждан в Вооруженных Силах Украины увеличился. На это повлияло и то, что полноценную работу у нас уже начал Центр рекрутинга иностранцев», — отметил Милевский, напомнив, что тем самым государство взялось покрывать перемещение иностранных добровольцев в Украину.

В целом же по состоянию на сегодняшний день к подразделениям Сухопутных войск присоединились более 8 тысяч добровольцев из других стран, говорит Милевский. Но не исключает, что эта цифра, очевидно, по меньшей мере, вдвое больше в пределах всех видов Вооруженных сил.

Более подробной статистики относительно того, из каких стран больше всего добровольцев, в ВСУ не предоставляют из соображений безопасности. Однако подтверждают, что в настоящее время в украинскую армию вступают «очень многие», в частности, граждан Колумбии, из которых создаются отдельные подразделения. Их мотивация разная, добавляет Милевский. Не последнюю роль играет и денежный фактор.

«Действительно, они сами много раз признавались в том, что уровень заработной платы в Вооруженных силах Украины на сегодня существенно выше, чем в их Вооруженных силах. Но это тоже люди с военным опытом, и так они хотят продолжить то, чем занимались в своих странах, и совершенствовать этот опыт здесь. Ну и, конечно, получать за это достойную заработную плату», — добавил Константин Милевский.

Напомним, украинские компании уже начали нанимать иностранцев. Работодатели говорят, что не могут найти людей, несмотря на готовность увеличивать оклады. Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.

В Украине 198 гражданам из Австралии, Австрии, Аргентины, Казахстана, Латвии, Молдовы, Германии, Новой Зеландии, США и Туркменистана предоставили статус зарубежного украинца.

