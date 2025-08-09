В ВСУ раскрыли детали, сколько иностранцев вступает в украинскую армию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ВСУ раскрыли детали, сколько иностранцев вступает в украинскую армию

5
В ВСУ раскрыли детали, сколько иностранцев вступает в украинскую армию
В ВСУ раскрыли детали, сколько иностранцев вступает в украинскую армию
В настоящее время в Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран. Около 40% - это представители Южной Америки.
Об этом рассказал и.о. начальника отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами в ВСУ Константин Милевский в комментарии hromadske.
Если в начале полномасштабного вторжения в ВСУ присоединялось 100−150 иностранцев за месяц, то сейчас, по его словам, эта цифра составляет примерно 600.
Читайте также
«Мы можем сказать, что процент присутствия других граждан в Вооруженных Силах Украины увеличился. На это повлияло и то, что полноценную работу у нас уже начал Центр рекрутинга иностранцев», — отметил Милевский, напомнив, что тем самым государство взялось покрывать перемещение иностранных добровольцев в Украину.
В целом же по состоянию на сегодняшний день к подразделениям Сухопутных войск присоединились более 8 тысяч добровольцев из других стран, говорит Милевский. Но не исключает, что эта цифра, очевидно, по меньшей мере, вдвое больше в пределах всех видов Вооруженных сил.
Читайте также
Более подробной статистики относительно того, из каких стран больше всего добровольцев, в ВСУ не предоставляют из соображений безопасности. Однако подтверждают, что в настоящее время в украинскую армию вступают «очень многие», в частности, граждан Колумбии, из которых создаются отдельные подразделения. Их мотивация разная, добавляет Милевский. Не последнюю роль играет и денежный фактор.
«Действительно, они сами много раз признавались в том, что уровень заработной платы в Вооруженных силах Украины на сегодня существенно выше, чем в их Вооруженных силах. Но это тоже люди с военным опытом, и так они хотят продолжить то, чем занимались в своих странах, и совершенствовать этот опыт здесь. Ну и, конечно, получать за это достойную заработную плату», — добавил Константин Милевский.
Читайте также
Напомним, украинские компании уже начали нанимать иностранцев. Работодатели говорят, что не могут найти людей, несмотря на готовность увеличивать оклады. Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.
В Украине 198 гражданам из Австралии, Австрии, Аргентины, Казахстана, Латвии, Молдовы, Германии, Новой Зеландии, США и Туркменистана предоставили статус зарубежного украинца.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems