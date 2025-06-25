Майже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають — Finance.ua

Майже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають Сьогодні 17:29 — Особисті фінанси

Майже 200 іноземців отримали статус закордонного українця: які права вони мають

В Україні 198 громадянам з Австралії, Австрії, Аргентини, Казахстану, Латвії, Молдови, Німеччини, Нової Зеландії, США та Туркменістану надали статус закордонного українця.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Також у МЗС повідомили про оновлення нормативної бази, яка стосується діяльності Нацкомісії. Зміни мають на меті оновити її склад і вдосконалити порядок розгляду документів і прийняття рішень щодо статусу закордонного українця.

Які права надає статус

Відповідно до закону, особа зі статусом закордонного українця має право:

працювати в Україні на тих самих умовах, що й громадяни України;

безоплатно оформлювати багаторазову візу для в’їзду до України;

отримати дозвіл на імміграцію без урахування квот;

навчатися у вишах за кошти держбюджету в межах спеціальних квот.

Хто може отримати статус

Подати заяву може іноземець або особа без громадянства, яка досягла 16 років. Документи приймаються:

за кордоном — у закордонних дипломатичних установах України;

в Україні — у Міністерстві закордонних справ або його представництві.

Які документи потрібні

До заяви додаються:

паспорт або документ, що його замінює;

документи, які підтверджують українське етнічне походження (свідоцтва про народження, документи про проживання в Україні, тощо);

дві кольорові фотокартки (30×40 мм);

квитанція про оплату послуг (еквівалент 10 доларів США);

за бажанням — характеристика від громадської організації закордонних українців.

У разі відсутності офіційних документів про походження надаються письмові свідчення трьох громадян України або закордонних українців.

Як відбувається розгляд

Заяви, подані за кордоном, передаються дипломатичною поштою до Нацкомісії не пізніше ніж за два місяці з дня подання. Комісія розглядає їх упродовж 90 днів. У разі позитивного рішення заявнику видається посвідчення закордонного українця строком на 10 років.

У разі відмови особа отримує копію рішення.

Нагадаємо, Верховна Рада у середу, 18 червня, ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ передбачає надання громадянам України можливості мати кілька паспортів різних країн і окреслює умови множинного громадянства.

Передбачається, що іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.

Переважна більшість юристів сходиться на думці , що закон вкрай суперечливий і містить низку ризиків і невідповідностей Конституції.

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