Множинне громадянство: що кажуть юристи про законопроєкт — Finance.ua

Множинне громадянство: що кажуть юристи про законопроєкт Сьогодні 08:30 — Казна та Політика

Множинне громадянство: що кажуть юристи про законопроєкт

Верховна Рада 18 червня 2025 року ухвалила законопроєкт № 11469, який вперше надає правове визнання множинного громадянства для громадян України. Закон дозволяє українцям, які проживають за кордоном або мають іноземне громадянство, зберігати українське громадянство, навіть якщо вони отримали інше.

Закон передбачає, що українці можуть мати громадянство інших держав, окрім випадків, передбачених у спеціальних винятках. Найбільше ця норма орієнтована на українську діаспору в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та інших демократичних країнах.

Наразі немає закритого переліку «дозволених» держав, але на практиці уряд орієнтується на держави, що:

підтримують територіальну цілісність України;

не є ворожими або санкційними режимами.

Закон прямо забороняє українським громадянам набувати громадянство держави-агресора (росії) та інших країн, які:

здійснюють збройну агресію проти України;

не визнають територіальну цілісність України;

визнані такими, що створюють загрозу національній безпеці.

Також особи, що вже мають таке громадянство, не можуть отримати українське громадянство.

Переважна більшість юристів сходиться на думці, що закон вкрай суперечливий і містить низку ризиків і невідповідностей Конституції.

Стаття четверта Конституції України прямо вказує, що в Україні існує єдине громадянство. Хоча закон не скасовує цього принципу — він радше визнає наявність іншого громадянства як факт, не змінюючи внутрішньої концепції громадянства.

Тобто, навіть якщо українець має інше громадянство, держава розглядає його виключно як громадянина України — до нього застосовуються всі права та обов’язки відповідно до українського законодавства.

Однак очевидна невідповідність закону нормам Конституції, що неприпустимо. Це створює конституційний конфлікт, який, найімовірніше, буде предметом майбутніх розглядів Конституційного Суду.

Крім того, якщо держава розглядає громадянина України, який має громадянство іншої країни, виключно як громадянина України, то виникає логічне питання: а навіщо тоді взагалі закон, який допускає множинне громадянство?

Загалом же потрібно почекати, чи підпише новий закон президент України, адже саме його підпис робить будь-який закон чинним.

Як новий закон змінює правила для людей, які розпоряджаються грошовими та матеріальними активам, розповідаємо в статті за посиланням:

Нагадаємо, Зеленський переконаний , множинне громадянство сприятиме поверненню українців. «Думаю, він дуже важливий, щоб люди, які виїхали в час війни, або навіть до цього, повернулися», — заявляв раніше глава держави.

Закон про множинне громадянство, який ухвалила Верховна Рада, має врегулювати відносини з українцями, що перебувають за кордоном, пояснив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

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