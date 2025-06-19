Иностранцы смогут официально получить статус УБД в Украине — Finance.ua
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Иностранцы смогут официально получить статус УБД в Украине

Личные финансы
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Иностранцы смогут официально получить статус УБД в Украине
Иностранцы смогут официально получить статус УБД в Украине
Иностранцы и лица без гражданства, участвовавшие в обороне Украины, смогут официально получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью в результате войны.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
Согласно новым правилам, Минветеранов стало единственным органом, который будет давать статус участника боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны иностранцам и людям без гражданства. Это касается как нынешних военнослужащих, так и тех, кто уже окончил службу. Место жительства больше не будет иметь значения.
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Для иностранцев и лиц без гражданства будут действовать те же условия получения, отказа или лишения статуса, что и для граждан Украины.

Как подать заявление

Заявление можно подать:
  • лично или по почте в Министерство по делам ветеранов;
  • через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Решение будет принимать межведомственная комиссия при Минветеранов.
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Если у заявителя нет всех необходимых документов, комиссия будет обязана запросить их у соответствующих учреждений.

Также правительство внесло изменения в несколько постановлений:

  • № 413;
  • № 685;
  • № 1041;
  • № 302.
Напомним, иностранцы-военнослужащие, разорвавшие контракт до истечения 3 лет, могут получить вид на временное проживание в Украине или разрешение на иммиграцию. Разрешение на иммиграцию могут получить лица, иммиграция которых представляет государственный интерес. Процедура осуществляется посредством представления Министерства или иного центрального органа исполнительной власти.
Участники боевых действий имеют право на льготные условия исчисления страхового стажа, которые влияют на размер пенсионного обеспечения и других социальных выплат. Пенсионный фонд Украины дал разъяснения по поводу учета стажа военнослужащими, участвовавшими в боевых действиях.
По материалам:
Finance.ua
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