УБД и лица с инвалидностью будут получать компенсации за автогражданку — Рада приняла законопроект Сегодня 14:05 — Страхование

УБД и лица с инвалидностью будут получать компенсации за автогражданку — Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла во втором чтении доработанный законопроект № 12295-д, предусматривающий компенсацию страховых премий по автогражданке для участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Законопроект вносит изменения в Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и предусматривает две ключевые нормы.

С 1 января 2025 г. в течение действия военного положения и еще один год после его завершения участники боевых действий и лица с инвалидностью смогут получать компенсацию расходов на страховые премии по внутренним договорам страхования. Компенсация будет производиться за счет средств Государственного бюджета в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины.

На постоянной основе лица с инвалидностью в результате войны получат скидку 50% на страховую премию для транспортных средств, отвечающих следующим критериям:

объем двигателя — до 2500 см³ или мощность электродвигателя — до 100 кВт;

авто принадлежит страхователю на праве собственности;

транспортное средство используется без цели предоставления платных услуг по перевозке;

водителем является только страхователь или лицо из льготной категории.

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По словам Гетманцева, это лишь один из шагов по поддержке ветеранов. В комитете также продолжают прорабатывать обращения от участников боевых действий и готовят новые инициативы по усилению их социальной защиты.

и т. д. И некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии. Напомним, с 1 января 2025 года вступил в силу новый Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», который существенно изменяет действующие правила на этом рынке. В результате действия этого закона существенно увеличивается цена полиса ОСАГО («автогражданка»). Среди прочего значительно возросли страховые суммы, порядок и процедура их выплаты, были отменены франшизыИ некоторые из них существенно упрощают жизнь водителям при аварии.

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