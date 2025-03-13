Цена полиса автогражданки с начала 2025 года выросла в два раза — Finance.ua

Цена полиса автогражданки с начала 2025 года выросла в два раза Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

Цена полиса автогражданки с начала 2025 года выросла в два раза

С 1 января 2025 года вступил в силу новый закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автомобилей, что привело к резкому росту стоимости полиса.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, средняя стоимость «услуги в сфере страхования личного транспорта» выросла в феврале 2025 года до 4599,2 гривен.

Это в 2,1 раза больше, чем в декабре прошлого года — 2 188,8 гривен.

При этом за весь прошлый год страхование подорожало на 16,3%.

Напомним, 17 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый Закон Украины « Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств », который Верховная Рада одобрила 21 мая 2024 года.

Этот закон вступил в силу с 1 января 2025 года. Он направлен «на усиление защиты прав потребителей и повышение качества страховых услуг на уровень стран ЕС». Соответственно, увеличивается и цена на ОСАГО до европейского уровня.

Что меняется для украинцев и зачем

Согласно закону (как новому, так и предыдущему. — Ред.) владельцы транспортных средств обязаны застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами на случай причинения им вреда в результате ДТП.

Простыми словами, страховая компания покрывает ущерб, причиненный виновником аварии пострадавшим, таким как ремонт автомобиля, лечение и т. д. Речь не о ремонте автомобиля виновника, а о ремонте тех, которые были повреждены в аварии. Это же касается и других возможных убытков, таких как поврежденная недвижимость или ценные вещи.

Отметим, что только ростом цен на ОСАГО нововведения не ограничиваются. Так, по договору «автогражданки» будет запрещено применение франшизы. Пока почти все договоры ОСАГО содержат пункт о франшизе (сумма ущерба, которую в случае ДТП покрывает не страховая компания, а владелец полиса. — Ред.).

Кроме того, страховое возмещение будет начисляться без износа деталей авто. Ремонт будет организовывать страховщик на авторизованных СТО.

Также законом отменяется возможность не оформлять «автогражданку» льготникам (лицам с инвалидностью, участникам боевых действий и т. д. — Ред.). Теперь для них будет действовать скидка на полис в размере 50% от его стоимости. Однако льготную страховку можно оформить только на один автомобиль. К тому же только в том случае, если он не используется для коммерческой деятельности.

Еще одно новшество — если в 2025 году действительными будут как «бумажные» полисы, так и электронные, то с 1 января 2026 года все договоры ОСАГО будут заключаться исключительно в электронном виде. А из-за введения прямого урегулирования для всех страховых компаний, продающих автогражданку, потерпевшие всегда смогут обращаться за выплатой именно в свою страховую, а не в страховую виновника.

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