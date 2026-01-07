0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп заявил, что США получат от Венесуэлы до 50 млн баррелей нефти

Энергетика
33
Временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей подсанкционной высококачественной нефти.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
«Я рад объявить, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной как президентом США, чтобы обеспечить их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов!» — написал Трамп.
Он также сообщил, что попросил министра энергетики США Криса Райта «немедленно выполнить этот план».
Читайте также
Американский президент отметил, что нефть будет доставлена ​​судами-хранилищами непосредственно к разгрузочным докам в США.
Напомним, 3 января США провели масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас. Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его супругой Силией Флорес.
Президент США Дональд Трамп официально подтвердил успех сделки и заявил, что Мадуро предстает перед судом по обвинениям в наркотерроризме. Кроме налаживания схем наркоторговли, Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.
Трамп ранее заявлял, что США будут «управлять» Венесуэлой. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что речь идет о координации политики переходного периода. Приоритетом остается доступ к энергоресурсам для стабилизации мирового рынка и восстановления страны.
По материалам:
РБК-Україна
Нефть
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems