Иностранцы, служившие в армии в Украине менее 3 лет, могут получить разрешение на иммиграцию — Finance.ua

Иностранцы, служившие в армии в Украине менее 3 лет, могут получить разрешение на иммиграцию Сегодня 12:40 — Личные финансы

Иностранцы, служившие в армии в Украине менее 3 лет, могут получить разрешение на иммиграцию

Иностранцы-военнослужащие, разорвавшие контракт до истечения 3 лет, могут получить вид на временное проживание в Украине или разрешение на иммиграцию.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Иностранцы и лица без гражданства могут получить вид на временное проживание:

через представление Минобороны или МВД;

в случае обращения членов семьи на основании контракта о прохождении воинской службы и военно-учетных документов.

Инфографика: МВД

Разрешение на иммиграцию могут получить лица, иммиграция которых представляет государственный интерес. Процедура осуществляется через представление Министерства или иного центрального органа исполнительной власти.

«После получения разрешения на иммиграцию и вида на постоянное проживание подать документы на постоянное проживание смогут члены семьи иммигранта (супруг, несовершеннолетние дети, трудоспособные родители)», — заявили в пресс-службе.

Напомним, в 2024 году гражданство Украины получило 7 883 человека по рождению или территориальному происхождению, а также 60 человек — на основании Указа президента Украины. «Почти 2 630 000 загранпаспортов и более 1 320 000 ID-карт оформили специалисты Государственной миграционной службы за прошлый год», — говорится в сообщении. Кроме того, миграционщики оформили более 17 000 видов на временное проживание и почти 9 000 видов на постоянное проживание.

Статус зарубежного украинца был предоставлен 169 иностранцам украинского происхождения.

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