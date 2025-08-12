Актуальні зміни в мобілізації та військовому обліку: що важливо знати — Finance.ua

Актуальні зміни в мобілізації та військовому обліку: що важливо знати Сьогодні 11:01

Актуальні зміни в мобілізації та військовому обліку: що важливо знати

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізаціюдо 5 листопада 2025 року. Разом із тим почали діяти кілька змін, що стосуються військовозобов’язани — зокрема щодо бронювання, обліку, проходження військового навчання та служби тощо. robota.ua розповіла про основні нововведення.

Зміни у порядку бронювання

Кабмін Постановою № 847 від 14 липня 2025 року змінив Критерії та порядок визначення критично важливих підприємств. Тепер їх визначення здійснюють:

Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи з юрисдикцією на всю територію України для підприємств, що діють у сфері національної економіки або під їхньою політикою.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації для комунальних юридичних осіб та суб’єктів господарювання, що працюють у таких сферах: сільське, лісове або рибне господарство; добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари, води, каналізація, поводження з відходами; будівництво, торгівля, ремонт транспорту, транспортна та поштова діяльність.

Держадміністрації зобов’язані до 16 серпня 2025 року оновити свої регіональні критерії критичності.

Зміни до порядку військового обліку

Кабмін Постановою від 30 липня № 916 оновив порядок ведення військового обліку. Ключові моменти:

Заклади освіти подають список жінок, які здобули медичну або фармацевтичну освіту, до ТЦК за місцем проживання протягом 7 днів після завершення навчання. Своєю чергою, жінки зобов’язані протягом 60 діб з’явитися до ТЦК для визначення придатності до служби. Дані вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів із зазначенням військово-облікової спеціальності без визначення придатності.

Призовники після досягнення 25 років автоматично знімаються з обліку призовників і беруться на облік як військовозобов’язані з присвоєнням звання «солдат (матрос) запасу» та другою категорією запасу без виклику до ТЦК та СП.

Тепер порядок оформлення списків персонального військового обліку уточнено: форма списків стала єдиною для всіх груп обліку. Водночас пункт 36 Порядку № 1487, який вимагає складати списки окремо для чотирьох груп, залишився без змін. Підприємства повинні формувати ці списки в одну справу та зберігати їх разом із копіями військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних і резервістів — без поділу за групами.

В окремій справі повинні зберігатися не лише копії військово-облікових документів виключених з військового обліку (крім тих громадян, які досягли граничного віку перебування у запасі), а й знятих з військового обліку.

повістку можна не лише вручити особисто під підпис, а й Не менш важливою зміною є те, що тепер, за результатами ВЛК, резервістам і військовозобов’язаним, які підлягають призову,а й надіслати поштою як рекомендований лист із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Нагадуємо, що раніше Кабмін Постановою № 892 від 16 липня 2025 року змінив Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зокрема уточнив, що ТЦК та СП виключають з обліку осіб, які:

померли, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування в запасі;

припинили громадянство України.

Автоматичне взяття на військовий облік

Кабмін Постановою № 556 від 11 квітня 2025 року змінив Порядок автоматичної верифікації даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів. ДМС передає Міноборони перелік чоловіків 16−60 років для внесення до Єдиного реєстру.

Чоловіків 25−60 років, які не стоять на обліку, автоматично ставлять на облік за місцем проживання або через визначені ТЦК без проходження ВЛК.

Створення Єдиного реєстру військовослужбовців

Закон України № 4497-ІХ від 17 червня 2025 року, що набув чинності 9 липня 2025 року, передбачає створення Державного реєстру військовослужбовців. Реєстр міститиме дані про всіх військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. Кожному військовому присвоюється унікальний електронний ідентифікатор для ідентифікації в інформаційних системах та отримання електронних послуг.

📌 Немає змоги читати? Скористайтеся нашим аудіоформатом, достатньо натиснути на зображення у новинах на Finance.ua.

До реєстру вносяться персональні дані, результати медичних обстежень для визначення придатності до служби. Дані формуються через обмін з іншими державними системами, зокрема з реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Після звільнення дані зберігаються до досягнення граничного віку служби, а у разі загибелі — 25 років. При переведенні до інших структур (СБУ, розвідка) дані вилучаються за запитом.

Зміни у навчанні для військовослужбовців

Указ Президента № 396/2025 від 12 червня 2025 року вносить зміни до Положення про проходження військової служби. Нововведення дозволяють навчання без відриву від служби для:

військовослужбовців 18−25 років за контрактом або призовом під час мобілізації;

рядового, сержантського та старшинського складу за контрактом;

офіцерів, які здобули вищу освіту за держзамовленням або відслужили строк, еквівалентний часу навчання.

Для навчання подається рапорт, дозвіл видає командир з’єднання або вище. Рішення оформлюється наказом командира частини. Навчання не повинно заважати виконанню службових обов’язків.

Читайте також Скількох водіїв позбавили прав через порушення військового обліку

Зміни у проходженні військової служби

Указ Президента № 397/2025 від 12 червня 2025 року запровадив зміни для:

осіб з дипломами магістра медичного/фармацевтичного спрямування та сертифікатами лікаря/фармацевта-спеціаліста;

психологів (магістрів);

фахівців з реабілітації, протезування, ерготерапії, фізичної терапії тощо;

Ці особи не призначаються на посади, що не відповідають їхній спеціальності або передбачають нижчу кваліфікацію, якщо вони самі не бажають іншої посади.

Зміни щодо військовослужбовців, які самовільно залишили частину

Закон № 13177 від 16 квітня 2025 року, підписаний Президентом 8 травня 2025 року, передбачає:

під час воєнного стану служба осіб, які самовільно залишили частину, не призупиняється; якщо особа не повернулася до завершення воєнного стану, служба призупиняється з наступного дня після його скасування;

час відсутності не зараховується до вислуги, грошове забезпечення та пільги не надаються;

добровільне повернення до 30 серпня 2025 року відновлює пільги та соцгарантії;

повернення можливе за рішенням командира навіть за наявності кримінального провадження;

особи, які самовільно залишили службу чи дезертували, та їхні сім’ї втрачають пільги до повернення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.