Японія переходить до стабільного фінансування ШІ та чипів

Технології&Авто
Уряд Японії планує виділити приблизно 252,5 млрд єн ($1,6 млрд) із додаткового бюджету на підтримку розробок ШІ та напівпровідників. Це є частиною стратегії стабільного фінансування цих критично важливих секторів.
Про це повідомляє Вloomberg.
Хоча ця сума значно менша за близько 1,5 трильйона єн, виділених у торішньому додатковому бюджеті, представники правлячої партії та Міністерства економіки, торгівлі та промисловості (METI) пояснюють це тим, що уряд почне забезпечувати більшу частину додаткового фінансування цих секторів у рамках звичайних бюджетів.
Очікується, що такий перехід забезпечить стабільніше фінансування в довгостроковій перспективі.
Загалом з 2021 року, коли була запроваджена нова стратегія, Японія вже виділила близько 5,7 трильйона єн для відродження напівпровідникової промисловості.
Уряд інвестував кошти у конкретні великі проєкти, такі як Rapidus Corp., ливарний завод Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. у Кумамото та завод Micron Technology Inc. у Хіросімі.
Після підписання кабінетом прем’єр-міністра Санае Такаічі, додатковий бюджет тепер потребує схвалення парламентом. Очікується, що ухвалення пройде гладко, оскільки правляча коаліція має більшість у нижній палаті.
У рамках цього ж додаткового бюджету METI також запросила:
  • 100 мільярдів єн для інвестицій у страхову компанію Nippon Export and Investment Insurance. Це необхідно для зміцнення фінансової бази державного страховика торгівлі, який відіграє ключову роль у реалізації інвестиційної програми на $550 мільярдів у рамках торговельної угоди між США та Японією.
  • 93,7 мільярда єн для допомоги приватним компаніям у забезпеченні рідкісноземельних елементів та зміцнення національних запасів критично важливих мінералів. Японія прагне зменшити свою залежність від Китаю щодо цих елементів з міркувань економічної безпеки.
За матеріалами:
Діло
