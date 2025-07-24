Звільнення з військової служби: які виплати можна отримати (інфографіка) — Finance.ua

Звільнення з військової служби: які виплати можна отримати (інфографіка) Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Звільнення з військової служби: які виплати можна отримати (інфографіка)

Військовослужбовці, які звільняються у 2025 році, можуть розраховувати на низку грошових виплат. Їхній обсяг залежить від причини звільнення, тривалості служби та конкретних обставин, за яких вона завершилась.

Журналісти проаналізували чинне законодавство й з’ясували, які саме виплати гарантовані військовим у різних ситуаціях.

Одноразова грошова допомога

Військові, які звільняються за станом здоров’я або після полону, мають право на виплату в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Цю ж суму можуть отримати ті, хто має понад 10 років календарної вислуги, якщо звільнення відбулося за певних визначених обставин (наприклад, скорочення штату чи інші підстави, передбачені законом).

Для мобілізованих військовослужбовців, яких звільняють зі служби, зокрема за станом здоров’я, передбачена інша формула: 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, але не менше ніж 25% від місячного забезпечення.

Компенсація за невикористані відпустки

Усі звільнені мають право на компенсацію за невикористані дні основної щорічної та додаткової відпустки, включно з тими, що накопичилися за попередні роки.

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Розмір залежить від:

посадового окладу,

окладу за військовим званням,

надбавок за вислугу років,

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

Особливий порядок діє для тих, хто має статус учасника бойових дій (УБД): у такому випадку виплачується компенсація за 14 діб додаткової відпустки за кожен рік служби, включаючи рік набуття статусу УБД та рік звільнення.

Компенсація за недоотримане речове майно

У разі, якщо військовослужбовець не отримав належне речове майно, він може претендувати на грошову компенсацію — на підставі довідки про його вартість.

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Грошова допомога на оздоровлення

Якщо щорічна оздоровча допомога не була виплачена до звільнення, її також компенсують. Розмір визначається так само, як і для компенсації за невикористану основну відпустку:

посадовий оклад,

оклад за військовим званням,

надбавки за вислугу років,

щомісячні додаткові види забезпечення (крім винагород).

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

У разі наявності права на цю виплату, але її відсутності до моменту звільнення, військовий отримує матеріальну допомогу у розмірі місячного грошового забезпечення.

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